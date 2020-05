PESARO – Marcia ingranata, la ripartenza con il sorriso sotto la mascherina. E’ il giorno della riapertura dei negozi di abbigliamento, ma anche bar, parrucchieri, ristoranti, centri estetici. La voglia è tanta, l’entusiasmo alle stelle.

Lorenzo Bernardini HairStylist (foto in copertina) ha l’agenda piena: «Siamo molto contenti di riaprire. Il lavoro sarà tanto, abbiamo predisposto il locale al meglio rispetto al distanziamento e a tutto quello che garantisce igiene e sicurezza. Non è facile, ma c’è tanta voglia e non vedevamo l’ora di ritrovare i nostri clienti. È una rinascita per tutti». Alcune sedie sono sigillate dal nastro adesivo, ma anche tra i clienti rigorosamente con mascherina l’umore è alto.

Dolcini Dressing

Fiducia e carica da vendere anche da Dolcini Dressing dove il titolare ha preparato questo giorno da tempo. «È stata l’occasione per ammodernare il locale e predisporre tutto in modo da gestire al meglio gli ambienti. Abbiamo avuto tantissime chiamate di clienti che stanno tornando. All’ingresso c’è il gel sanificante per le mani ho anche il termometro istantaneo. Tutto è stato sanificato e uso Vaporella per igienizzare i vestiti. C’è tanto entusiasmo e siamo pronti a questa nuova sfida. E per ricominciare abbiamo pensato a una vendita promozionale».

Caffè Barrier

Al Caffè Barrier tanti sorrisi e si lavora senza sosta. I tavoli all’aperto garantiscono la possibilità di consumare la colazione e altro secondo le regole del distanziamento: «Sta andando molto bene, avevamo bisogno di ripartire e questa prima giornata è ben augurante. Ritroviamo l’affetto dei clienti e il nostro lavoro».

In centro storico però non tutti sono aperti. C’è chi aspetterà ancora qualche giorno e chi ha deciso di rimanere chiuso perchè il lunedì il giorno di riposo settimanale. Il passeggio è buono, ma quando tutti saranno aperti, ci sarà ancora più afflusso. Qualche cliente è ancora spaventato e chiede se i prodotti sono stati sanificati, ma la maggior parte è lanciata e ha iniziato a fare compere.

Secondo la Camera di Commercio dal lunedì 18 maggio in provincia di Pesaro e Urbino sono 28.169 le attività aperte su circa 39 mila imprese. Quelle che hanno riaperto oggi sono 5.892 a Pesaro e Urbino.

Le imprese della ristorazione a Pesaro-Urbino sono 2.131. Il comparto benessere (che comprende estetiste, parrucchieri e altri servizi per la persona) vedrà la potenziale riapertura di 1.012 a Pesaro-Urbino. Ripartono anche le ultime attività del commercio al dettaglio con 1.982 imprese in provincia.

Camiceria Zachary

Anche alla camiceria e abbigliamento Zachary è un giorno di festa. «Abbiamo sanificato il locale e tutto è pronto per accogliere i clienti, dai guanti monouso al gel. Aspettavamo questo giorno da tre mesi, vogliamo avere un nuovo inizio».