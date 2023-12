Pesaro, il Natale è anche per i cani con tanto di kit omaggio anti-sporco

L’assessore Belloni spiega l’iniziativa svolta in collaborazione con Marche Multiservizi, per «favorire la pulizia delle deiezioni liquide dei nostri amici a quattro zampe»

PESARO – Il Natale per gli amici a quattro zampe, non solo la tradizionale sfilata ma anche il kit per tenere pulito.

«Un modo comodo, e più sostenibile, per aiutare i proprietari dei cani a pulire le deiezioni liquide e mantenere più bella e pulita la città», così Enzo Belloni, assessore all’Operatività, spiega l’iniziativa che, il 25 dicembre, in occasione di “Natale insieme, Amico Cane”, porterà l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Marche Multiservizi a distribuire 200 borracce brandizzate Pesaro 2024 e MMS a chi si presenterà col proprio amico a quattro zampe in piazza del Popolo.

I contenitori saranno consegnati durante «Un appuntamento irrinunciabile per gli “amici di Fido” – continua Belloni -. “Natale insieme, Amico cane” da 33 anni lancia un messaggio di rispetto e tutela degli animali, e quest’anno, anche un’attenzione maggiore all’ambiente e all’aspetto della nostra città che, insieme, possiamo rendere ancor più bella e pulita», come previsto anche dal Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico.

L’appuntamento con “Natale insieme, Amico cane” è in programma lunedì 25 dicembre, sotto l’albero in piazza del Popolo, dalle ore 21.30. I proprietari e i loro cani si ritroveranno per uno scambio di auguri e di saluti. Chi vorrà potrà portare un barattolo di carne o altro cibo confezionato per i cani più sfortunati. Alle 22.30 il gruppo, si sposterà alla chiesa di Sant’Agostino (corso XI Settembre), per la benedizione degli animali. L’iniziativa ideata da Ettore Florio, ha il patrocinio del Comune di Pesaro e la collaborazione di Enpa.