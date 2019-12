Pesaro, 33enne muore dopo una cena con gli amici per il Natale

Federico ha lasciato il ristorante per mettersi in macchina, ma ha accusato forti dolori. Inutili i tentativi del 118

PESARO – La cena con gli amici della squadra e l’allenatore e già i primi segni che qualcosa non andava. Poi la decisione di abbandonare la tavola e mettersi in macchina.

Federico Cerreti, 33enne di Villa San Martino, ha lasciato il ristorante la Vecchia Fonte di Sant’Angelo in Lizzola (Pesaro) la notte di sabato 21 dicembre. Doveva essere la classica cena dello scambio di auguri per il Natale, ma Federico ha accusato qualche dolore.

Una volta in macchina deve aver avvertito un malore tanto che ha tentato di accostare. Sul posto, in piena notte, è passata la guardia giurata della vigilanza privata. Ha subito notato la postura del ragazzo, riverso su un lato.

Così il vigilantes è sceso e ha cercato di soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno effettuato diversi tentativi di rianimazione ma per Federico non c’è stato nulla da fare. C’erano anche gli amici della squadra dell’Asd Gallo Football.

I carabinieri della stazione di Montelabbate sono intervenuti per i rilievi di legge. Nelle prossime ore la procura disporrà l’autopsia per capire le esatte cause della morte.

Federico, laureato in Scienze psicologiche a Urbino, viveva con il nonno a Pesaro. Lascia un fratello, Giammarco, di 22 anni.

