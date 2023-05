Pesaro, minorenne senza biglietto sul bus si scaglia contro gli agenti: denunciato

PESARO – Senza biglietto sul bus, minorenne denunciato per resistenza. Ma anche il caso di un peruviano ubriaco che ha aggredito gli agenti mentre lo portavano al pronto soccorso.



Il primo fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì quando un 17enne extracomunitario ospite di una comunità di Pesaro, era stato controllato su un autobus e non aveva il biglietto. Così gli sono state chiesti i documenti ma lui non li ha esibiti. Il controllore quindi ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto è arrivata una squadra della volante della questura di Pesaro.

Alla stazione delle corriere, alla vista delle divise, il minorenne ha reagito e ha spintonato gli agenti. Il giovane è stato allora denunciato per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale.



Nel corso della notte di sabato, in piazzale Garibaldi, gli agenti della Volante hanno trovato un 23enne peruviano privo di sensi a terra. Lo hanno soccorso e hanno capito che era completamente ubriaco. I poliziotti allora lo hanno portato nel vicino pronto soccorso, ma il giovane, una volta risvegliatosi, ha dato in escandescenze e gli uomini della volante sono stati costretti a bloccarlo con energia per evitare che potesse arrecare danni ai presenti al pronto soccorso. E lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Non è tutto, è stato sanzionato anche per ubriachezza molesta. Quello che una volta era un reato ora è una sanzione amministrativa, tanto che il peruviano dovrà pagare circa un centinaio di euro.