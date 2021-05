Pesaro, mette sotto sopra lo studio dentistico per “l’intervento sbagliato”

PESARO – Convinto della prestazione medica sbagliata, chiede indietro l’anticipo. Ma succede il finimondo. Le volanti della Polizia sabato mattina (8 maggio), alle 10, sono intervenute in uno studio odontoiatrico perché una persona sulla 50ina ha dato in escandescenze iniziando a gettare a terra pc, suppellettili e ferri del mestiere. Il cliente lamentava l’errata prestazione medica del dentista che gli aveva procurato un continuo mal di denti. Convinto che il suo intervento non fosse corretto si è rivolto a un altro dentista. E qui gli sarebbero state trovate dei frammenti di un dente asportato, scorie che gli hanno provocato un forte dolore.



Così l’uomo pretendeva la restituzione dell’anticipo, circa 2000 euro, a fronte di un intervento complessivo di 18mila euro per l’asportazione di alcuni denti e per fare dei nuovi impianti. Di fronte alla risposta negativa del medico ha dato in escandescenze. Le volanti hanno riportato la calma, ma ora è molto probabile che le parti si quereleranno reciprocamente. Il dentista per ingiurie, minacce e danneggiamenti mentre il cliente si tutelerà per quella che ritiene una errata prestazione medica.