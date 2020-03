Pesaro, Matteo Malaventura in ospedale con la polmonite: «Ho visto cose surreali»

L'ex giocatore di basket che ha militato nella Vuelle, lancia un messaggio sulla situazione, ai limiti della criticità, del nosocomio in cui si trova ricoverato: «Sembra di essere in guerra, in 4 ore 50 ricoveri, state a casa»

PESARO – Un messaggio che si leva molto forte. Lui è Matteo Malaventura, 41enne, nato a Fano, giocatore di basket in serie A, con un passato nella Vuelle di Pesaro, dove giocò anche l’Eurolega. Un atleta che fino a poco tempo fa ha continuato a giocare a basket nelle leghe minori.

Matteo Malaventura è ricoverato all’ospedale con una polmonite. Attraverso i social ha voluto lanciare un monito sulla situazione coronavirus.

Nel suo messaggio precisa come questa patologia può colpire tutti, ricordando di essere una persona infatti giovane. C’è una sottolineatura nelle sue parole e nel suo invito a stare a casa. Quel «sembra di essere in guerra» fa davvero capire quello che accade all’interno degli ospedali.



Ecco il suo messaggio: «Ciao a tutti sono in ospedale con una polmonite e attaccato all’ossigeno. Scrivo questo messaggio per sensibilizzare tutte le persone sulla gravità della situazione coronavirus. Io sono una persona giovane e spero di guarire ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali.

Sembra di essere in guerra, in sole quattro ore ho visto arrivare più di 50 persone tutte anziane tutte con le stesse crisi respiratorie una cosa impressionante. Vorrei fare i complimenti un ringraziamento infinito a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando, vi meritate un monumento.

A tutte le persone fuori rispettate le regole, non è un gioco spero di rivedervi tutti presto con affetto Matteo Malaventura».