Pesaro, tutto pronto per Mattarella e la festa Capitale. Il prefetto: «Sfida per un ricordo indelebile»

Altra riunione del comitato di sicurezza per tutte le misure necessarie. «Grande entusiasmo dei cittadini»

PESARO – Festa Capitale, l’arrivo di Mattarella e il palas blindato.

Nel pomeriggio del 19 gennaio un nuovo conclusivo incontro in Prefettura alla presenza di tutte le componenti organizzative e di sicurezza dell’evento inaugurale che si terrà il 20 gennaio alla presenza del Capo dello Stato.

Sono stati concordati i dettagli del programma presidenziale ed ulteriormente definite le misure necessarie affinché la manifestazione possa svolgersi in un clima di festa.

In tarda serata, la Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, con il coordinamento della Prefettura, si riunirà presso la Vitrifrigo Arena per verificare il rispetto delle norme di security e safety della manifestazione.

«Sono certa, – ha sottolineato il prefetto Emanuala Saveria Greco – che a fronte dell’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e soprattutto dell’entusiasmo dei cittadini e dei tanti ragazzi e ragazze che

parteciperanno e che attendono con grande affetto la visita del nostro Presidente, l’evento inaugurale sarà una sfida appassionante per l’intera macchina organizzativa e resterà indelebile nel ricordo e nella storia di questa provincia».