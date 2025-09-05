Pesaro, Marchionni: «Volevo farmaci israeliani, me li hanno dati»

PESARO – Sbandierano il boicottaggio ai farmaci israeliani per solidarizzare con Gaza, ma all’ex consigliere comunale rifilano il marchio di Israele.



L’ex consigliere comunale della Lega Andrea Marchionni si è presentato in una farmacia comunale e ha chiesto prodotti della marca israeliana Teva che gli sono stati venduti senza colpo ferire.

«La farmacista di via Giolitti non ha battuto ciglio, malgrado il Comune di Pesaro abbia sbandierato un boicottaggio contro i prodotti israeliani, e mi ha dato quello che volevo», fa sapere Marchionni.



I farmaci Teva sono prodotti da una multinazionale farmaceutica israeliana che produce anche integratori alimentari e prodotti da banco. Marchionni fa riferimento al documento approvato lo scorso 22 luglio dalla Giunta comunale per boicottare i prodotti che sostengono lo Stato di Israele.

«È un’azione per ribadire la nostra contrarietà allo sterminio in corso nella Striscia di Gaza che invitiamo anche i cittadini a compiere – aveva detto il sindaco Biancani – La scelta che abbiamo fatto come Amministrazione coinvolgerà anche le farmacie comunali alle quali abbiamo chiesto di non proporre più medicinali che fanno riferimento ad aziende israeliane».

Il provvedimento è stato condiviso in Italia, sinora, solo da Sesto Fiorentino, che dal primo luglio ha ritirato la merce israeliana dagli scaffali delle proprie farmacie, mentre la Coop 3.0 già da giugno ha ritirato i prodotti made in Israele dai suoi banchi. Il presidente di Aspes Spa, Luca Pieri, chiarisce: «Non esiste nessun divieto a vendere quei prodotti. Se un utente li chiede, li dobbiamo dare. Ma se non viene richiesta quella marca specifica, noi tendiamo a consigliare altri prodotti. La risoluzione approvata in Comune indica, nel limite del possibile, di consigliare prodotti differenti da quelli israeliani. Nel caso in questione, mi pare di capire che sia stato chiesto in maniera specifica quel prodotto, e in questo caso noi non possiamo impedirne l’acquisto».

Il test

Marchionni non nasconde di essere «pro-Israele, non è una novità, anche politicamente, tanto che da consigliere comunale avevo proposto una mozione, subito dopo l’attacco di Hamas, per il supporto al popolo israeliano. Nella farmacia comunale di via Giolitti, dove mi sono recato, mi hanno chiesto se avevo qualche preferenza. Ho risposto che avrei voluto acquistare prodotti Teva. Volevo capire se ci sarebbe stata qualche reazione, visto il boicottaggio da parte del Comune. Ed invece la farmacista è stata molto professionale. Credo che quella del Comune sia solo un’indicazione di massima».