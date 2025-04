Pesaro, frizioni in maggioranza. Europa Verde: «Nessun problema, programma condiviso con Biancani»

PESARO – Frizioni in maggioranza, ma i Verdi smentiscono. Ad accendere la miccia Gianluca Carrabs che accusava il sindaco di Pesaro di aumentare la Tari. Poi il primo cittadino ha messo i puntini sulle “i” con un post su Facebook precisando che a tutto c’è un limite.

Europa Verde esce allo scoperto con Lina Conti e Luigi Tagliolini Co-portavoce Europa Verde Pesaro. «Desideriamo sottolineare che è noto a tutta la maggioranza il nostro impegno a seguire un percorso ambientalista chiaro e ben definito, guidato da punti cardine fondamentali, che sono stati trascritti di comune accordo nell’intero programma elettorale sottoscritto a sostegno del sindaco Biancani per le elezioni amministrative di giugno 2024: tra questi è stata inserita la nostra ferma opposizione alla creazione della discarica a Riceci; ma soprattutto, e sempre presente e condivisa nel programma elettorale di coalizione, la specifica richiesta di impegnarsi ad una ripubblicizzazione del nostro gestore comunale Marche Multiservizi, per garantire in capo all’Ente Locale la funzione di indirizzo e controllo pubblico sui servizi espletati l’ambiente».

Punti su cui ci sono state polemiche. «Va riconosciuto che tale percorso non riguarda e non può necessariamente riguardare solo il comune di Pesaro, ma va fatto un lavoro insieme a tutte e tutti i sindaci che compongono il nostro Ambito territoriale e, pertanto, va anche pensato un percorso verso un unico gestore in vista della scadenza per tutti i comuni della provincia di Pesaro e Urbino dei contratti di affidamento dei Servizi di Igiene Urbana nel 2029: la situazione attuale del ciclo dei rifiuti e anche del servizio idrico non sono da attribuire al sindaco di Pesaro, perché la responsabilità è delle governance avvenute in passato che lui ha ereditato».

Per Europa Verde: «Al Sindaco Biancani va riconosciuto che per il servizio di Igiene Urbana ha attivato numerose azioni volte verso il percorso da noi richiesto da mandato elettorale, come ad esempio: l’istituzione di un Comitato di Gestione del contratto di gestione della raccolta dei rifiuti con MMS volto proprio ad aggiornare il relativo servizio per il comune di Pesaro nonché inserimento nel PIAO di una revisione significativa del Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili; proprio in questi giorni si sta istituendo un presidio di controllo e di monitoraggio dei conferimenti con gli Ispettori Ambientali di MMS e la polizia locale. Riteniamo cruciale un dialogo costruttivo e collaborativo con l’amministrazione comunale e con il nostro Sindaco col quale come Europa Verde Pesaro, e come rappresentanze istituzionali in consiglio comunale e in giunta, abbiamo un dialogo costruttivo per discutere di questioni politiche vitali per il presente e il futuro della nostra comunità e della politica ecologista».