Pesaro, è morto Daniele Tagliolini ex presidente della Provincia

PESARO – È morto Daniele Tagliolini, presidente di Marche Multiservizi e presidente della Provincia dal 2014 al 2018. Aveva 45 anni, stroncato da un male incurabile.

«Ero a lui legato da una profonda amicizia», è il cordoglio del presidente Giuseppe Paolini, attuale presidente della Provincia. «Perdo un amico prima ancora di una persona politicamente corretta e onesta, che aveva grandi visioni per il futuro. Mi piace ricordarlo nei momenti conviviali, quando ci si abbracciava fraternamente. Ha guidato l’Ente nel periodo più difficile – evidenzia Paolini – quando la legge di riforma aveva spogliato le Province di competenze e risorse, lottando contro i tagli e combattendo insieme all’Upi nazionale per potere continuare a offrire servizi fondamentali ai cittadini. In particolare per la sicurezza delle strade e degli edifici scolastici: è grazie alla sua tenacia, sensibilità, lungimiranza e capacità di guardare lontano se oggi possiamo continuare a dare voce al nostro territorio con determinazione. Alla famiglia esprimo il mio cordoglio personale, unito a quello dell’intera amministrazione provinciale», conclude il presidente.

«Non ci sono parole per descrivere il mio dolore e quello di un’intera comunità. Mi si spezza il cuore a pensarti senza più la vitalità che ci dava la carica». È il cordoglio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci per la scomparsa di Daniele Tagliolini, ex presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, presidente di Marche Multiservizi, «prima di tutto amico». «Daniele era un amministratore appassionato e lungimirante, un politico leale e interessato solo alla sua terra. Una persona sempre positiva, un amico sincero. Un abbraccio forte alla moglie, ai figli e ai tanti che gli vorranno bene per sempre. Ciao Dani, ciao amico mio».