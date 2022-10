Pesaro, lite tra ex in pieno centro: lei finisce in ospedale

PESARO – Picchia la compagna in pieno centro, momenti di tensione e paura in via Mastrogiorgio. Qui una lite tra ex è degenerata e da urla e grida si è passati a spintoni e pugni in mezzo alla strada alla presenza di decine di passanti che hanno chiamato la polizia.

Sul posto è intervenuta la pattuglia della squadra volante della polizia ma anche l’ambulanza del 118. L’allarme è scattato poco dopo le 18 del 27 ottobre. Protagonista una coppia di quarantenni che insieme hanno anche un bimbo di pochi anni. È stato l’uomo, che appariva esagitato e alterato, ad aggredire per primo, cominciando a urlare e inveire all’indirizzo della donna. Qualcuno ha cercato di prendere le difese della quarantenne e la lite è finita con l’allargarsi ad altre persone. Non è stato semplice calmare gli animi. La polizia ha bloccato l’uomo e ha soccorso la donna che è stata portata in ambulanza all’ospedale San Salvatore per essere curata e refertata.

La polizia sta valutando la posizione dell’uomo.