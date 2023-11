Pesaro, la lista civica Vieni Oltre ascolterà i cittadini sabato 25 novembre

PESARO – Partire dalla base e ascoltare i cittadini. Sabato 18 novembre c’è stata la presentazione ufficiale della lista civica “Vieni oltre” che tra le altre cose nel suo programma ha previsto, una serie di incontri regolari con i cittadini dei vari quartieri di Pesaro al fine di avere un confronto aperto e reale sulle problematiche che affliggono il singolo quartiere.

Per i candidati chi meglio di un residente conosce le problematiche della zona? «Gli gli obiettivi di “vieni oltre” sono ambiziosi ma raggiungibili: favorire una consapevolezza del cittadino e dei suoi diritti al fine di agevolare la comunicazione con la pubblica amministrazione. Il primo di questi appuntamenti si svolgerà sabato 25 novembre alle ore 11 presso il Bar Magnolia sito in Largo volontari del sangue 17 e sarà proprio un luogo privato ad accogliere questo confronto perché, verrebbe da dire, stranamente, non vi sono spazi pubblici e gratuiti disponibili per rendere la cittadinanza attiva. Non vi sono spazi pubblici per consentire al cittadino di essere parte attiva della politica, forse perché è proprio la politica che vuole tenere il cittadino lontano. Un esempio? Non è stato concesso l’uso della biblioteca Bobbato per il giorno 2 dicembre per trattare l’argomento dell’amianto. All’incontro sarà presente la coordinatrice della lista, Avv. Pia Perricci e tutti i membri alle quali sarà possibile fare osservazioni e porre domande rendendo così l’incontro non solo un momento di conoscenza ma soprattutto di crescita».