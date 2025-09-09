Pesaro, Legambiente al San Bartolo: raccolti 2,5 quintali di rifiuti

PESARO – Una giornata di sensibilizzazione e azione concreta quella promossa da Legambiente a Pesaro, in collaborazione con il comitato “Area marina protetta”, come anteprima della campagna nazionale “Puliamo il mondo”, che prenderà il via il 21 settembre.

Nella zona del Monte San Bartolo sono salpate tre imbarcazioni, che al rientro a riva hanno portato con sé 51 sacchi colmi di rifiuti e una quarantina di grosse boe. Lungo i quattro chilometri dell’area costiera sono stati inoltre posizionati 12 punti Legambiente con sacchetti dedicati alla raccolta.

Il bilancio è allarmante: il 90% del materiale recuperato è plastica e polistirolo, per un totale stimato di 2,5 quintali di rifiuti. Tra i ritrovamenti oltre 2.000 calze di plastica utilizzate dagli allevatori di cozze, cassette, una bicicletta, un canotto e persino un cassero intero.

Gli attivisti hanno lanciato un appello: «È sempre più urgente ridurre la produzione globale di plastica, vietandola per alcuni oggetti di uso quotidiano. Serve inoltre un confronto con allevatori di cozze e marinai per limitare la dispersione delle calze in mare».