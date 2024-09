Pesaro, via i lavori a Soria per la nuova rete idrica e del gas: il cantiere durerà un anno

Marche Multiservizi li dividerà in quattro fasi. Contestualmente partiranno anche gli interventi in via Ponchielli, tra il ponte sul fiume Foglia e l’incrocio di via Solferino

PESARO – Nuova rete idrica e del gas a Soria, lavori in quattro fasi spalmati in un anno.

Gli interventi, realizzati da Marche Multiservizi, inizieranno a fine mese e avranno la durata di circa un anno.

I lavori di riqualificazione della rete idrica e gas rientrano tra quelli previsti dal progetto con cui Marche Multiservizi ha partecipato al bando del PNRR, ottenendo un finanziamento di circa 20 milioni di euro per un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro per tutta la provincia. «Un’azione strategica per la città, che migliora e ammoderna la rete dei sottoservizi» hanno commentato l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora e alla Viabilità Sara Mengucci, durante l’incontro con i residenti, pensato per spiegare le modalità e le tempistiche degli interventi.

«È l’avvio di un progetto importante che riguarda un settore strategico, perché quella idrica è un’emergenza sotto gli occhi di tutti», ha detto il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti.

L’obiettivo è quello di risolvere il problema delle frequenti rotture che interessano la zona, e potenziare le condotte idriche e del gas metano. Un intervento che, riducendo le perdite d’acqua, garantirà anche importanti benefici ambientali. Il progetto consiste nell’ammodernamento e nella riqualificazione delle reti acqua gas metano nelle vie Agostini e Donzelli e della sola rete acqua nelle restanti vie del quartiere di Soria, nonché nel rinnovo di circa 550 allacci di utenza.

L’intervento, dell’importo complessivo di 2.165.000 euro sarà diviso in 4 fasi:

via Agostini (acqua e gas) dal 25 settembre a dine dicembre 2024

via Donzelli (acqua e gas) da gennaio 2025 a fine febbraio 2025

via per Soria (acqua) per tutto il mese di marzo 2025

via Blum, via Nobiliore, via Genga, via Ceccolini, via Andreani, via Laurana, via degli Eroi, via Valazzi, via Gattoni, via Gennari, via Rigoni (acqua) da aprile 2025 a settembre 2025

Le eventuali sospensioni dei servizi idrico e gas verranno rese note preventivamente attraverso comunicati pubblicati sui giornali locali o sulle pagine istituzionali o volantinaggio eseguito a cura dell’impresa CPL Concordia con almeno 72 ore di preavviso. Le aree di cantiere si svilupperanno limitatamente da incrocio a incrocio per diminuire al massimo i disagi a residenti e automobilisti. Le modifiche alla viabilità saranno di volta in volta concordate con il comando della Polizia Locale e pertanto disciplinate da apposite ordinanze rilasciate ad hoc durante lo svolgimento dei lavori. Questa modalità operativa consente di gestire al meglio la circolazione, rispetto all’emissione di un’unica ordinanza per la totalità dei lavori. Gli operai di Marche Multiservizi saranno al lavoro tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30.

L’area di deposito materiale è stata individuata nel parcheggio all’incrocio tra via Donzelli e Lungofoglia (lato Lungofoglia).

Parallelamente partiranno anche gli interventi per realizzare la nuova rete idrica in via Ponchielli, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Foglia e l’incrocio di via Solferino (per una lunghezza di 700metri). Il lavoro durerà circa 4 mesi (110 giorni stimati) e prevede la realizzazione di circa 30 allacci di utenza.