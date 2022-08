Pesaro, lavori di manutenzione al ponte “declassato” in strada del Foglia: ecco le cifre

PESARO – Ponte sul Foglia, si cerca la ditta per metterlo in sicurezza. Sull’albo pretorio del Comune di Pesaro è uscito il bando che riguarda il ponte tra la Montelabbatese e la Montefeltro. L’amministrazione pesarese cerca la ditta per metterlo in sicurezza. Il Servizio Manutenzioni e Viabilità del Comune ha pubblicato l’avviso di avvio della procedura negoziata per i lavori di straordinaria manutenzione per la messa in sicurezza del ponte in Strada del Foglia – Nuove barriere guard rail. Un intervento del costo di 440.000 euro coperto con fondi Pnrr.

Il ponte che verrà interessato dai lavori è quello compreso tra la Montelabbatese e Strada Montefeltro, lungo Strada del Foglia all’altezza di Borgo Santa Maria, lo stesso asse che il comitato Borgo Santa Maria, nel sollecitare la realizzazione di tutte le opere compensative della terza corsia, per non perdere la bretella Gamba-Pica, ha segnalato avere notevoli criticità, che hanno spinto i tecnici a introdurre il limite di 30 km/h e limite massimo portata di 32 tonnellate. Del resto il Comune di Pesaro lo aveva “declassato” imponendo tali limiti proprio per motivi di sicurezza.