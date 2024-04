Pesaro, ultimi lavori e chiusure prima dell’inaugurazione dell’Interquartieri. Ecco le strade interessate

PESARO – Ultime lavorazioni alla circonvallazione di Muraglia, prima dell’inaugurazione e intitolazione a Berlinguer, in programma il 6 aprile, alle ore 11.

Per consentire ad Amplia Infrastructures, ditta a cui Società Autostrade SpA ha affidato l’intervento, l’asfaltatura della rotatoria, il Comune ha previsto l’ordinanza n. 734 del 3 aprile, che impone, dalle 23 di giovedì 4 aprile fino alle ore 6 di venerdì 5 aprile, il divieto di transito nel tratto di via Lombroso compreso tra via Barsanti e strada di San Nicola, in corrispondenza dell’ultima rotatoria della nuova circonvallazione.

Sarà garantito l’accesso al presidio ospedaliero di Muraglia. Apposita segnaletica indicherà i percorsi alternativi:

– SS 16 / Fosso Sejore strada panoramica Adriatica, strada dei Colli, strada San Nicola, via Guerrini;

– intersezione via Flaminia / via Fratti;

– intersezione via dell’Angelo Custode / via Carloni.