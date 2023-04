Pesaro, ladri a Villa Fastiggi devastano casa e urinano nella porta

PESARO – I ladri devastano casa e alla fine lasciano un “regalino” di cattivo gusto. Il fatto è successo a Villa Fastiggi, un quartiere da settimane nel mirino di ladri e bande di malviventi. Negli ultimi giorni la situazione sembrava essersi calmata, ma nel giorno di Pasqua un nuovo caso.

I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari e sono entrati da una portafinestra e da una porta sul retro. Le hanno divelte, poi una volta dentro hanno rovistato ovunque, aperto cassetti, e messo tutto a soqquadro. Cercavano ori e contanti ma non hanno trovato nulla.

Il furto a Villa Fastiggi

Hanno persino distrutto quattro placche degli interruttori elettrici vuote pensando di trovarci qualcosa. Ma era solo una predisposizione per un futuro impianto elettrico. Addirittura sono andati a smurare due centraline del riscaldamento a pavimento. Per loro potevano essere contenitori di preziosi. Ma anche qui niente.

I danni sono ingenti, anche agli infissi. In casa c’era disordine ovunque, vestiti tirati via dai cassetti, armadi aperti. Ma prima di andarsene hanno urinato contro la porta, per sfregio.



Villa Fastiggi aveva avuto un febbraio nero, con furti e tentativi che si ripetevano quasi quotidianamente. Segnalazioni e inseguimenti fino a quando la Questura aveva emesso un foglio di via per far allontanare due famiglie croate sospettate dei colpi in serie. Avevano fatto base in una casa mobile in un terreno ubicato al confine tra i quartieri di Villa Fastiggi e Villa Ceccolini in via Lago di Lesina.