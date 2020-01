Pesaro, entra in casa e sente i ladri in bagno. Due colpi in via Milano

Il furto in due appartamenti: i malviventi si sono arrampicati sulla cola al secondo piano per colpire. "Erano nell'altra stanza, sono andata dalla vicina, che tensione".

PESARO – Ladri acrobati in via Milano, la proprietaria di casa rientra e si trova i malviventi in bagno. Attimi di panico e tensione intorno alle 19,15 di lunedì sera quando una donna ha aperto la porta e visto che tutto era stato gettato a terra: cassetti e armadi svuotati. Poi ha sentito dei rumori in bagno. Ha fatto in tempo a lasciare due bottiglie sul tavolo e andarsene dalla vicina al piano di sotto.

«Quando sono rientrata le bottiglie erano state spostate – dice la proprietaria di casa vittima del furto – segno che i ladri erano ancora nell’abitazione quando sono tornata. La tensione è stata tanta ma per fortuna non ci sono stati contatti».

Ma anche l’appartamento di sotto era stato visitato dai ladri. Secondo una prima ricostruzione i malviventi, dei professionisti, sono passati dai garage retrostanti l’abitazione. Hanno raggiunto la veranda di un piano rialzato, forzato la finestra e messo tutto sotto sopra. Qui hanno rubato gioielli e monili per qualche migliaio di euro.

Poi si sono arrampicati sulla grondaia e hanno raggiunto l’appartamento di sopra. Anche qui hanno forzato la finestra e messo tutto a soqquadro finchè hanno trovato 600 euro e se ne sono andati.

Sul caso indaga la Polizia.