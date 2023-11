Pesaro, ladri in azione: rubano anche un quadro e un tappeto persiano

PESARO – Ladri in azione in vari quartieri. E si portano via anche tappeti e quadri.

Dopo il caso di Colombarone con svariati colpi e cittadini in allarme, arrivano altre segnalazioni nella zona di Borgo Santa Maria e Osteria Nuova in via Magenta. Il copione è un classico ormai: il momento giusto per colpire è prima di cena, quando è già buio e quando i proprietari di casa sono ancora fuori per lavoro. Entrano forzando una porta finestra o il portone, poi mettono tutto sotto sopra, aprono armadi e cassetti rovesciando vestiti e altri oggetti in cerca di soldi e preziosi.

L’altra sera i malviventi sono entrati in una abitazione a Tombaccia a Pesaro dove hanno preso gioielli, un tappeto persiano e un quadro dell’artista contemporaneo Antonio Nocera. Da segnalare anche un furto a Montelabbate, dove i ladri hanno rimediato poco.

Nei giorni scorsi i ladri avevano colpito un’abitazione in via Croce vecchia e in via Romagna nella zona di Colombarone. Qui le abitazioni sono spesso isolate perchè confinano con i campi. I residenti hanno quindi dato vita a gruppi WhatsApp di vicinato per diffondere più velocemente le segnalazioni e per controllare la zona.