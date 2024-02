Pesaro, la biosfera non funziona: salta l’inaugurazione

Problemi all'audio, lo spettacolo in piazza lascia il posto al buio e ai brusii. Appuntamento per domenica 25 febbraio alle 18

PESARO – L’audio non funziona, l’inaugurazione della biosfera è stata rinviata a domenica 25 febbraio tra i mugugni della gente.

Nonostante la pioggia erano tantissimi in piazza per l’evento dell’accensione dell’installazione scultoreo-digitale unica in Europa con i suoi 4 metri di diametro e oltre 2 milioni di Led. Pesa 7 tonnellate. Un’opera viva, interagibile e in dialogo con la città e la collettività, ideata per narrare e condividere La natura della cultura della Capitale italiana della cultura. L’acquisto e il montaggio è costato 695mila euro. Resterà patrimonio della città. Il finanziamento arriva tramite il bando da 11 milioni di Cte square, la Casa delle tecnologie emergenti.

Al momento dello spettacolo, il video non era supportato dall’audio. I tecnici hanno provato a sistemarla ma niente da fare. La sfera è rimasta spenta per vari minuti lasciando la piazza al buio. Appuntamento per il 25 febbraio alle ore 18. «Durante la cerimonia di oggi c’è stato un guasto all’audio, che non permetteva di godersi lo spettacolo al 100%, come merita questa bellissima installazione – ha detto il sindaco -. Oggi abbiamo visto una piccola anteprima, l’appuntamento è per domani pomeriggio», ha concluso. Brusii e mugugni tra i presenti.

Piovono critiche dall’opposizione con Giulia Marchionni che dice: «Hanno speso oltre 650 mila euro, non dico altro»