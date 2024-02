Pesaro, l’Interquartieri pronta il 6 aprile. Confermato anche il casello a Sud della città

PESARO – L’Interquartieri pronta per il 6 aprile. Una delle opere chiave per una viabilità pesarese sta per vedere il completamento.

«Il 6 aprile inaugureremo gli Interquartieri di Muraglia, che verranno intitolati a Enrico Berlinguer». Lo ha annunciato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci in Consiglio comunale, durante la discussione per “l’approvazione dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 2 agosto 2013 tra Comune di Pesaro, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e Società Autostrade per l’Italia spa, per la realizzazione di opere compensative” collegate all’ampliamento a tre corsie dell’ Autostrada A14”. «La convenzione che andiamo a votare ha due aspetti molto positivi. Il primo, in base all’aumento dei costi Società Autostrade poteva tagliare le opere, in base alla sottoscrizione precedente. Poteva cioè dire che non bastavano i soldi e quindi tagliare la bretella sulla Montelabbatese, o la circonvallazione di Santa Veneranda. Nella convenzione precedente avevamo rinunciato al raddoppio dell’Interquartieri attuale, ma con questa convenzione siamo riusciti a recuperarla, grazie a 100 milioni in più rispetto a quelli previsti».

Il documento originario siglato dall’Amministrazione con Società autostrade, insieme a Provincia e Regione, nel 2013 stabiliva 74 milioni di euro per le opere compensative all’ampliamento dell’A14. «Oggi aggiorniamo lo schema portandolo a oltre 170 milioni. Ci consentirà di procedere spediti con i cantieri». L’aggiornamento del quadro economico vecchio di 11 anni, dà risposta all’aumento dei costi per le lavorazioni, all’inflazione e al rialzo delle cifre per gli espropri (ai quali l’atto aggiunge ulteriori 5 milioni, per un totale di 17,5) e ci «Permette di recuperare gli aumenti. Ora ci sono tutti i soldi per concludere, in sicurezza, tutte le opere».

Il Consiglio Comunale ha anche approvato la Variante Urbanistica relativa al Casello autostradale Pesaro Sud, che comprende anche le Opere Compensative da realizzare nel territorio cittadino.

Sergio Castellani, esponente della Lista Civica “Una Città in Comune” e Presidente della Commissione Urbanistica, esprime «grande soddisfazione per avere contribuito in modo determinante, con il lavoro della Commissione, a trasformare la Delibera in realtà cantierabile. I problemi da affrontare erano numerosi, molto complessi e hanno richiesto tempi di gestazione decisamente lunghi, ma sono convinto che i mesi trascorsi siano stati

necessari e sicuramente spesi bene».

Accanto ai lavori prettamente legati al tracciato autostradale ce ne saranno dunque diversi altri, per un importo totale che supera i 170 milioni di euro, destinati a migliorare sensibilmente la viabilità nell’area sud della città.

Grazie all’approvazione della Delibera, e risolte dunque in modo positivo le difficoltà, è ora possibile l’avvio di tutti i lavori previsti, che coinvolgono in maniera impattante 5 diverse aree del tessuto urbano. Un disagio temporale che porterà indubbi vantaggi alla circolazione stradale nell’intera città, una volta ultimate tutte le opere incluse nel progetto.