Pesaro, incendio nella notte: viletta dichiarata inagibile

PESARO – Incendio di vasta entità nella notte a cavallo tra sabato e domenica di Pasqua. Ad andare a fuoco il sottotetto mansardato di una in una villetta su due piani in viale Trieste, nella zona di Ponente.



Erano circa le 20 quando le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, hanno iniziato a propagarsi velocemente arrivando a causare il crollo di parte del tetto.



Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per evitare il peggio, mettere in sicurezza lo stabile ed evitare ulteriori danni alle strutture adiacenti. Visti gli ingenti danni si è reso necessario un sopralluogo tecnico che ha sancito l’inagibilità della zona notte dell’appartamento al primo piano e della mansarda.