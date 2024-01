Pesaro, verso il tutto esaurito per l’inaugurazione della Capitale della Cultura: Mattarella, Bonolis, Gazzè e Rosa Chemical

Alla Vitrifrigo Arena si sono già prenotarti in 7500. La gioia di Ricci e Vimini: «Una giornata storica per le Marche»

PESARO – La Vitrifrigo Arena si prepara per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato 20 gennaio aprirà, ufficialmente, lo straordinario anno della Capitale italiana della Cultura. Una giornata inaugurale di Pesaro2024 pensata come una festa della città, aperta a tutte le generazioni.

«Una giornata che aspettiamo da mesi e rincorso da anni e finalmente ci siamo – ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci durante la conferenza stampa in Pescheria – sabato 20 gennaio sarà una data storica per la città e per tutto il territorio. Abbiamo chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di cambiare format, perché volevamo fare un avvio popolare. Abbiamo scelto la Vitrifrigo Arena, ringrazio Aspes per lo sforzo organizzativo, ed è incredibile la partecipazione che si è scatenata attorno a questo evento». Ad oggi sono infatti quasi 7.5mila le persone prenotate alla Vitrifrigo Arena per la cerimonia in programma la mattina del 20 gennaio, «vista la grande richiesta abbiamo deciso di aprire altri due settori, circa 500 posti, prenotabili su Vivaticket. Andiamo verso il sold put, perché Mattarella riempie il palazzo dello sport come una rockstar – continua Ricci – Sabato sarà una grande giornata dell’identità pesarese e marchigiana, ma sarà anche una grande giornata di orgoglio nazionale, attraverso la cultura come elemento fondamentale per promuovere il nostro territorio». Poi un’anteprima: «stiamo cercando di portare il presidente Mattarella a Vallefoglia, il primo dei Comuni che sarà Capitale per una settimana, per l’inaugurazione del nuovo teatro. Ma su questo seguiranno aggiornamenti».

Tra gli spettatori alla Vrtrifirgo Arena circa 2mila studenti degli istituti della provincia di Pesaro e Urbino, i 100 VolontarX, dai 16 ai 99 anni, arrivati dalla provincia e non solo per essere protagonisti di questo e dei prossimi eventi della Capitale. Una mattinata che sarà racconta attraverso la diretta televisiva prevista, a partire dalle 11.30, su RaiTre.

«Vogliamo fare ardere un fuoco olimpico che duri nel tempo e faccia crescere il territorio – vedi il progetto 50×50 Capitali al quadrato che coinvolge i 50 comuni della provincia -, come accaduto a Matera nostro esempio» così il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

«Un momento per incontrarci con tutti i soggetti che lavoreranno con noi qui sul territorio, dopo il momento del 6 dicembre a Roma – ha sottolineato il direttore generale di Pesaro 2024 Silvano Straccini -. Quest’anno si porta a frutto il lavoro di più di un anno. Oggi si inizia ufficialmente l’anno con un calendario fitto fatto di oltre 1000 appuntamenti, una ricchezza tra cui scegliere molte proposte».

Chiara Biondi assessore alla cultura della Regione Marche: «Un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi. Sicuramente è stato vincente perché ha un connubio perfetto tra natura e cultura, abbinamento che nella nostra regione è benissimo rappresentato. Per questo non poteva mancare il sostegno della Regione, un sostegno anche economico (1 milione di euro)».

A seguire l’intervento del direttore artistico di Pesaro 2024 Agostino Riitano: «Non manca una dose importante di emozioni perché siamo riusciti a centrare una serie di obiettivi che ci eravamo dati. Per la giornata di sabato abbiamo pensato di sintetizzare i valori e le modalità che hanno contraddistinto il nostro lavoro in tutti questi mesi».

I cancelli della Vitrifrigo Arena saranno aperti a partire dalle 8.30, entrata consentita fino alle 10.30. I cittadini in possesso del tagliando (ottenuto tramite Vivaticket, biglietteria Teatro Rossini e Tipico.Tips) potranno accedere alla Vitrifrigo Arena, muniti di carta d’identità.

Su il sipario alle 11, a quell’ora Paolo Bonolis lancerà intrattenimento musicale. La cerimonia di inaugurazione di Pesaro2024 si aprirà con l’Orchestra Olimpia di Pesaro, formazione tutta al femminile, nata nel 2018 da un’idea di Roberta Pandolfi e Francesca Perrotta, è costituita interamente da donne. La formazione composta da 50 elementi, diretta da Francesca Perrotta, avrà il compito di accendere la mattinata a partire dall’Inno d’Italia suonato alla presenza del Presidente Mattarella seguito dalla Sinfonia da “La Gazza Ladra” di G. Rossini e da “In the Hall of the Mountain King” dalla Suite op. 46 del Peer Gynt di E. Grieg.

Al momento musicale seguiranno i saluti istituzionali, con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Poi l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La giornata di festa, “proseguirà a fasce orarie, secondo gusti generazionali. Entrata libera fino a esaurimento posti, senza prenotazione, dalle 16, per partecipare al concerto di Max Gazzè (gratis). Dall’ora di cena, alle 20 (con ingresso dalle 19), si ballerà con l’Orchestra Casadei (gratis). Poi la festa per i più giovani Once a Year, con Rosa Chemical (a pagamento, dalle 23.00; ingresso dalle ore 22.30) e dj importanti, convocati alla Vitrifrigo Arena dalle principali realtà dell’intrattenimento locale e nazionale per celebrare la cultura e il divertimento dando spazio ai giovani”. Biglietti per la serata su: www.ticketsms.it/it/event/Rosa-Chemical-Once-a-Year-Vitrifrigo-Arena-Pesaro-2024-01-20.