Pesaro, inaugura la profumeria Riviera: «Scommettiamo sul futuro e sulla città»

PESARO – Ci sono attività che non sono riuscite a superare la crisi del lockdown, altre che ancora non sono pronte a riaprire viste le stingenti misure in termini di sicurezza e distanziamento.



Ma in questo contesto c’è anche chi scommette sul futuro ed è pronto ad aprire. Basta passare in Corso XI Settembre a Pesaro per vedere i preparativi. Vetrine oscurate e la scritta “Prossima apertura”.



Si tratta di Riviera Profumeria, e questa nuova attività acquista ancor più valore considerando il periodo attuale.

Uno dei titolari Leone Fadelli sostiene: «C’è una frase che ci ha accompagnato in questo periodo: “Ce la faremo”. Indicava una ostentata certezza. Oggi, che si torna a passeggiare in città, a viverla, quella frase diventa interrogativa: “Ce la faremo?”. E ci sovviene mentre con curiosità guardiamo i negozi e le loro vetrine per capire se sono ancora aperti, se hanno la stessa energia di prima e se noi con loro potremo tornare alla vita normale. In questa cornice, a Pesaro abbiamo deciso di investire, perchè crediamo nel presente e nel futuro. Apre Riviera, elegante boutique del profumo, nel cuore del centro storico. Un evento molto importante per la città. Significa che c’è oggi chi è ancora pronto a scommettere nel futuro. Ma, ancora di più, è il segno che c’è chi crede nella città e nelle sue potenzialità commerciali».

Profumeria Riviera

L’apertura è prevista per sabato 23 maggio alle ore 11. È atteso anche il sindaco Matteo Ricci.

«A Pesaro mancava una profumeria artistica – dice Dalila Staccoli, che in una profumeria di questo segmento, la profumeria Cipria di Cattolica, è cresciuta sin da bambina, e che è socia nella nuova realtà – e noi, oggi, con Riviera abbiamo voluto colmare questa lacuna, portando professionalità ed entusiasmo».

Il progetto Riviera prende ispirazione dalla spensieratezza, dal bien-vivre della Côte d’Azur degli anni ‘40.

«Ci piace poter rievocare quel clima di leggerezza con il quale Pesaro ha in qualche modo qualcosa a che fare – evidenzia Leone Fadelli della Joy Spa di Pergola, azienda di profumi, anch’essa socia nel progetto – Proporremmo in quel mood che è semplice e sofisticato i brand più ricercati di questo settore: da Creed a Pantheon Roma, da Montale a Profumum, e tanti altri che sveleremo man mano. Riviera – continua Fadelli – sarà un luogo elegante, dove ci divertiremo insieme e dove potranno trovare soddisfazione tutti gli amanti dei profumi, finanche i nasi più esigenti».