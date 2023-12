Pesaro, il Comune presenta il PEBA: il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

PESARO – Il Comune presenta la prima versione del PEBA, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Lo ha fatto in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale con delega al PEBA, ha detto che l’obiettivo è «Fare in modo che questo strumento di programmazione sia usato come guida da ogni ufficio comunale in primis, per rendere più accessibile il territorio, stilare il calendario, le tempistiche e le risorse necessarie agli interventi programmati sulla base delle priorità concordate con i vari attori di volta in volta coinvolti». Il termine previsto per le osservazioni è gennaio 2024, il Piano sarà discusso e votato dal Consiglio comunale per poi entrare in vigore.

Perugini ha illustrato «L’abaco di soluzioni progettuali» insieme all’ingegnera Elena Bellu, consulente dell’Università Politecnica delle Marche a cui il Comune ha affidato l’incarico per la redazione del Piano e delle sue strategie d’azione.

Sin da ora (il Piano sarà in evoluzione costante), «Consente di rilevare e classificare le barriere architettoniche presenti lungo un percorso o in un’area pubblica, individuare proposte progettuali di massima e stimare i costi, attraverso un abaco di soluzioni, poi utilizzate nella programmazione dei lavori pubblici e di manutenzione secondo le priorità che il Comune si dà, per ottimizzare tempi e risorse». La costruzione del Piano è partita dalla maglia di percorsi pedonali della città e dalla mappatura degli abitanti per costruire il sistema di percorsi strutturali, «Quelli che connettono il maggior numero di abitanti e il più alto numero di funzioni principali (calcolandone tempi e distanze)». Il processo di ascolto è durato mesi e ha previsto interviste a 14 associazioni, incontri con 30 rappresentanti e la somministrazione di questionari a 626 studenti di 4 plessi scolastici di Pesaro e a 72 dei presenti agli Stati generali.

Presente anche l’architetto Eros Giraldi, dirigente del servizio Manutenzioni e Viabilità del Comune, che ha sottolineato come «Sia necessario dare risposte immediate. Il percorso verso il PEBA sta già coinvolgendo, fattivamente, i vari servizi della struttura, pronti a intervenire – in particolare con il Centro operativo – ogni volta che arrivano segnalazioni di barriere architettoniche da eliminare (come nel caso di percorsi privati ad uso pubblico), specialmente su segnalazione della Garante. Inizia anche da qui, nel trovare piccole ma efficaci soluzioni puntuali, il cambiamento verso una città più accessibile».

A seguire, Maruska Palazzi, Garante per i diritti delle persone con disabilità e Silvano Straccini, direttore generale Pesaro2024 hanno presentato la Carta della Capitale della CulturAccessibile, per «Rendere inclusive ciascuna delle attività di Pesaro 2024».

Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro il 12 gennaio 2024 compilando il modulo scaricabile nella pagina del portale del Comune e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica dedicato: peba@comune.pesaro.pu.it. Per informazioni è possibile contattare il numero 0721/387469.