Pesaro, i commercianti di piazzale Lazzarini fanno squadra e nasce “Piazza del teatro”

PESARO – Nasce “Piazza del Teatro”, una nuova associazione che riunisce i commercianti di piazzale Lazzarini.

“Piazza del Teatro” è un’associazione che al momento conta l’adesione di 15 attività, presieduta da Paolo Traù. «Lo scopo è quello di valorizzare i commercianti anche attraverso l’organizzazione di iniziative, che avranno luogo il mercoledì e giovedì. Momenti di festa dedicate ai bambini, alle famiglie e a tutti gli appassionati di musica, grazie al coinvolgimento del Conservatorio Rossini».

«Lavorando insieme si moltiplicano i benefici», hanno commentato il sindaco Matteo Ricci e l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci, che ieri hanno simbolicamente tagliato il nastro del nuovo Centro Commerciale Naturale, il quarto in città. «Piazzale Lazzarini è un luogo strategico del centro storico, che riunisce attività di qualità variegate, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini. Un salotto che accoglie, non solo un luogo di passaggio e accesso al centro storico. Contenti che i commercianti si siano riuniti in questa associazione, che ha lo scopo di far vivere uno dei posti simbolo di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Fare squadra è importante e funziona», hanno concluso Ricci e Frenquellucci.

L’associazione è sostenuta da Confersercenti. «Lavoriamo insieme per far sì che piazzale Lazzarini torni ad avere un ruolo predominante e attrattivo per il centro storico. Vogliamo farla risplendere, siamo molto orgogliosi di collaborare al loro fianco», ha commentato Davide Ippaso.

I dettagli della programmazione verranno presentati nei prossimi giorni dall’associazione “Piazza del Teatro”.