Pesaro, gioca al 10eLotto e vince 100mila euro

PESARO – Il 10eLotto premia Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, dove, come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 21 un fortunato giocatore si è aggiudicato ben 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro.

Il vincitore, un pesarese sulla cinquantina, ha giocato alla tabaccheria di via Vincenzo Rossi. Una puntata da 3 euro che gli sono valsi ben 100mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,7 miliardi di euro in questo 2023.