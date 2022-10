Pesaro, furti di biciclette nei garage: denunciato un 48enne riminese

PESARO – Predatore seriale di biciclette, scatta la denuncia. Le volanti hanno identificato e denunciato un italiano di 48 anni, pregiudicato, residente a Rimini, autore di numerosi furti di biciclette avvenuti nell’ultimo periodo. Nel corso dell’operazione sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari tre bici rubate nel pomeriggio del 10 ottobre. L’uomo sarebbe stato visto da alcuni residenti entrare nei garage di alcuni condomini nella zona del parco Miralfiore per poi darsi alla fuga con le biciclette. I mezzi venivano legati a dei pali in attesa di essere venduti. Questo era il suo modus operandi.

Sono in corso accertamenti per verificare il coinvolgimento del medesimo in analoghi furti commessi nel capoluogo. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato munito di foglio di via obbligatorio da Pesaro. Scattata la denuncia per furto in abitazione, visto che i mezzi erano stati trafugati dai garage.