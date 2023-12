Pesaro, fuoco in una palazzina: evacuate quattro persone con l’autoscala -FOTO

PESARO – Fuoco in una palazzina a Pesaro. È successo nella serata a cavallo tra il 7 e 8 dicembre; erano cica le 21.30 quando è scattata l’emergenza in uno stabile di sei piani sito in via Filangeri.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Pesaro con due autobotti che hanno provveduto a spegnere l’incendio e fatto evacuare quattro persone con l’ausilio dell’autoscala per il fumo intenso che ha invaso il vano scale.



La palazzina momentaneamente non è fruibile fino alla completa messa in sicurezza dell’area dell’intervento e al ripristino dell’energia elettrica. Sul posto 118, Polizia Locale e Polizia di Stato e ditta energia elettrica.