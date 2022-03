PESARO – Si svolgeranno al parco dei Tigli di Borgo Santa Maria le esequie di Marco Ragnetti, il 16enne studente dell’Agraria Cecchi che ha perso la vita lo scorso 8 marzo in un tragico schianto avvenuto poco dopo il bivio di Case Bruciate. Il giovane stava viaggiando in scooter quando ha impattati contro un camion che procedeva in senso opposto.

Il funerale si svolgerà nella giornata del 14 marzo alle 14.30: la scelta di celebrare il rito all’aperto nasce dalla volontà di poter permettere a quante più persone possibile di partecipare alla funzione: facile ipotizzare che saranno tantissimi coloro che vorranno salutare per l’ultima volta il ragazzo.

La pedalata in ricordo di Marco

Tante le iniziative svoltesi in questi giorni per commemorare lo sfortunato 16enne: nella giornata del 13 marzo l’Alma Juventus Fano, la squadra ciclistica in cui militava Marco nella categoria allievi, gli ha di dedicato una pedalata.