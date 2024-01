Pesaro, Frenquellucci sul dehors di Germano: «Le cose son diverse da quanto sostenuto dal gestore del bar pasticceria»

PESARO – Gazebo in piazzale Collenuccio, la struttura dovrà essere smontata. Ma le polemiche non si placano tanto che l’assessore all’innovazione e alla Partecipazione Francesca Frenquellucci, sottolinea: «Appaiono del tutto fuori luogo le affermazioni del gestore del Bar Pasticceria Germano che attribuisce al Comune le colpe per lo smantellamento del dehors di piazzale Collenuccio. Le cose stanno in altro modo. Con sentenza numero 1154 del 15 luglio 2019 la Corte di Appello di Ancona ha ordinato “La distruzione delle opere qualora non eseguita” riferendosi al manufatto in questione».

«Consapevole della sentenza, il 6 aprile 2023 il gestore ha richiesto l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di un gazebo in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento, approvato dal Consiglio comunale all’unanimità l’11 dicembre 2017 anche in adempimento alle indicazioni – più ristrettive per il centro storico – degli enti preposti, come la Soprintendenza. Con l’avvio da parte di Bassetti, dell’iter per adeguare il proprio chiosco al Regolamento, il Comune ha indetto una Conferenza di servizi e si è espresso positivamente rilasciando il “titolo unico”, protocollo n.68/111, con cui ha dato la possibilità al gestore, sin dal 29 maggio 2023, di adeguarsi».

L’amministrazione ha inoltre concesso proroghe per non danneggiare l’attività, «perché il fine ultimo dell’ente è quello di dare sostegno alle imprese e non di danneggiarle. Come dimostra anche il parere favorevole, dato dall’amministrazione, per lo svolgimento dell’attività del Bar Pasticceria anche all’esterno» precisa Frenquellucci.

«Ultima annotazione – conclude l’assessore -: per quanto risulta, il costo per l’acquisto e il montaggio di un dehors con le caratteristiche tecniche richieste, viste le esperienze di altri esercizi commerciali analoghi, risulta che sia mediamente 5 volte più basso di quanto sostenuto nelle varie dichiarazioni rilasciate”.