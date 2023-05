Pesaro, a Fiorenzuola di Focara sventola la bandiera dei Borghi più belli d’Italia

PESARO – A Fiorenzuola di Focara, frazione di Pesaro, sventola la bandiera de “I Borghi più belli d’Italia”. Il gioiello incastonato tra il verde del Parco San Bartolo e l’azzurro del mare ha ricevuto lo stendardo che ufficializza la sua entrata nel network come “Borgo Ospite”. «Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che rappresenta una tappa importante verso la Capitale Italiana della Cultura 2024 – ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. Riceverlo da un’associazione così prestigiosa ci permette di entrare in una rete di marketing territoriale fenomenale e ci fa splendere in tutto il mondo con una certificazione di qualità in più. Fiorenzuola di Focara è un luogo meraviglioso, ma anche fragile, che ha bisogno di tanta dedizione per mantenerlo intatto e per valorizzarlo», ha continuato Ricci, ricordando l’incendio del 2017. «Mi fa molto piacere condividere questo percorso con tanti sindaci del territorio e con quelli di terre amiche lontane. Come Gianni Addis, sindaco di Tempio Pausania, un luogo splendido della Sardegna. Insieme in questi anni abbiamo costruito grandi sinergie culturali, su bellezza, arte e musica, come elementi di sviluppo. Pesaro è molto legata alla comunità sarda, molto presente nel nostro territorio, frutto di migrazioni del passato».

La cerimonia di consegna si è svolta nella piazzetta del Campanile di Sant’Andrea ed è stato l’evento conclusivo di WeNature, il format di turismo sostenibile, natura e ambiente organizzato dal Comune di Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, dal Parco Naturale Monte San Bartolo in collaborazione con Swarovski Optik. «Un’iniziativa splendida, che ha coinvolto centinaia di persone e famiglie». Prima di concludere una battuta sulla nuova antenna: «Stiamo cercando di ridimensionarla. È evidente che abbiamo bisogno di portare servizi, ad esempio la spiaggia di Fiorenzuola ha bisogno di avere linea telefonica raggiungibile per motivi di sicurezza, ma siamo consapevoli che un intervento in questo territorio è più delicato che in altri».

Insieme al sindaco Ricci anche l’assessore alla Bellezza e vice sindaco Daniele Vimini: «C’è grande soddisfazione. Si tratta di un riconoscimento importante, una ciliegina sulla torta, che rientra in un percorso di valorizzazione del Parco San Bartolo e di Fiorenzuola di Focara, luoghi in cui la bellezza parla da sé. Essere Borgo Ospite è un elemento di vanto e responsabilità. I Borghi più belli d’Italia è un marchio credibile, una rete con grande spirito di gruppo e grossa propensione verso la promozione nazionale e internazionale». I ringraziamenti, «all’associazione, a Mariangela Albertini che è stata preziosa in termini di consigli e motivazione, ai residenti, a tutti coloro che hanno lavorato a WeNature permettendo queste giornate fantastiche. È stata una seconda edizione di successo ampliata con tre giornate per vivere il Parco in maniera qualificata, sostenibile e consapevole, approfondendo con esperti questioni ambientali in modo scientifico grazie a un evento perfettamente in linea con gli obiettivi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024».

La bandiera è stata consegnata dal presidente Borghi Più Belli d’Italia Fiorello Primi, dal presidente Borghi Più Belli d’Italia nelle Marche Amato Mercuri e dal certificatore Borghi Più Belli d’Italia Livio Scattolini. Sul palco di Fiorenzuola presente anche il sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis. A moderare la cerimonia è stata la giornalista Rai Informazione Offerta Estero Tiziana Ribichesu.

Ad allietare la cerimonia anche la banda di Fiorenzuola, Casteldimezzo e Colombarone.