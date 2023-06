Pesaro, Fdi a Ricci: «Non tocchiamo palla? Sbaglia sempre pronostici e poi sale sul carro del vincitore»

PESARO – La frase di Matteo Ricci detta in occasione dell’evento “Nove anni da sindaco” continua a generare reazioni nel mondo del centrodestra. Il primo cittadini si era detto convinto della vittoria alle amministrative e che il centrodestra non toccherà palla.

A rispondere, dopo Dario Andreolli per la Lega, questa volta è il direttivo di Fratelli D’Italia.

«Fino a prova contraria in campo bisogna scendere e oggi come oggi tutte le partite le ha perse il suo Partito Democratico. Ha dovuto accogliere la neo segretario da lui non prevista, ma, abituato da sempre a salire sul carro del segretario vincitore, si può dire: Non vi è peggior cieco di chi non vuole vedere che Ricci trasforma la realtà secondo le sue convenienze.

Ci fa piacere che l’attuale sindaco di Pesaro si pronunci sulle prossime elezioni comunali cittadine non prendendo atto del voto a livello nazionale, regionale e ultimamente anche di Ancona. Ogni volta che fa una previsione, come quando dava per sicuro vincente il suo pupillo Mangialardi, viene sonoramente smentito dai fatti.

Non è con gli annunci che si ottiene il consenso ma con quella buona politica che a Pesaro è mancata. La città è stata governata senza una visione strategica e progettuale a medio e lungo termine sostituite da voli pindarici di progetti mai realizzati e i pochi intrapresi con lungaggini, aumenti spropositati dei costi ed incompiute varie».

Fdi annota: «Tanto per rilevare in merito un evidente tema, aspettiamo da decenni un nuovo piano regolatore cittadino. Manca anche una visione strutturale di una città che dopo la crisi del mobile non ha né una chiara vocazione industriale da progettare e supportare, ne una logica che la ponga attrattiva nell’ambito turistico.

Non possono essere manifestazioni estemporanee e ruote panoramiche varie attrarre un turismo di qualità, non possiamo solo accontentarci del turista mordi e fuggi, occorre un progetto elaborato con le varie categorie del settore ed anche alimentato da progetti culturali programmati e presenti tutto l’anno. La capacità di attirare con una sinergia sul territorio l’interesse su un livello turistico ben studiato e definito è per noi fondamentale, vorremmo sostituire la logica dei vuoti annunci con quella del fare partendo da una preventiva e poi continuativa consultazione con le categorie interessate e con tutti i cittadini, non dev’esserci più un solo uomo al comando ma una sinergia dove la politica dialoga con tutti, associazioni di categoria e i cittadini pesaresi, che dovranno essere fautori del futuro loro e della città.

In tale ottica e supportati dal consenso reale che stiamo vedendo, ci siamo e siamo più che motivati nel fare quel rinnovamento politico che da troppo tempo manca alla nostra bellissima e preziosa città».