Pesaro, fatturato record per Renco. L’azienda di energia e costruzioni supera i 300 milioni

Il gruppo pesarese conta oltre 4000 addetti in tutto il mondo e progetti in 25 paesi. Dopo quarant'anni dalla fondazione ha chiuso il 2019 con quasi 47 milioni

PESARO – Energia e costruzioni, record di fatturato nel 2019 per il gruppo pesarese Renco, un’azienda del territorio che impiega 4000 addetti nel mondo. Il 2019 è stato un anno importante con un valore della produzione di oltre 315 milioni di euro, cifra che segna il miglior risultato di sempre.



Il gruppo marchigiano, che ha celebrato da poco 40 anni dalla sua fondazione, ha chiuso il 2019 con un Ebitda (margine operativo lordo) di 46,96 milioni di euro (rispetto ai 38,46 dell’anno precedente). L’utile netto è pari a 8,08 milioni di euro rispetto ai 6,10 milioni di euro del 2018.



Tra i progetti più importanti che Renco sta realizzando, ricordiamo la commessa della Centrale elettrica a ciclo combinato da 253 Megawatt di Yerevan, in Armenia, in collaborazione con Siemens, per la quale il gruppo ha terminato la progettazione, sta completando la costruzione e ne curerà la gestione per venticinque anni.



Tra le commesse più rilevanti, da menzionare la realizzazione della Stazione di compressione del gas di Tap Grecia e Albania; il terminale di arrivo del Tap Italia; il contratto di EPC e operation & maintenance relativo al campo petrolifero Tengiz – uno dei più grandi giacimenti al mondo. E ancora i lavori per la costruzione della nuova Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo (in join venture con Cmb).

Il fatturato in Europa è stato d 123 milioni di euro, in Asia di 98 milioni, 80 milioni in Africa e 14 milioni nel Medio Oriente. In autunno Renco ha inaugurato la nuova sede operativa a Pesaro con 8400 metri quadri e 290 postazioni di lavoro.



Renco è presente in 25 paesi nel mondo, tra questi, Armenia, Kazakistan, Congo, Russia, Mozambico, Nigeria, Iraq, Canada e Grecia. Tra i clienti di Renco ci sono Eni, ABB, Total, Exon Mobil, Saipem. Oltre al settore energetico, Renco opera nell’ambito delle costruzioni, infrastrutture e asset management.