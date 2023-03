Pesaro, l’ex Morselli intitolato a Daniele Tagliolini a un anno dalla morte

PESARO – L’edificio scolastico ex Morselli, ora liceo Mamiani Scienze umane di Pesaro intitolato a Daniele Tagliolini.

Un atto approvato dalla giunta comunale. Lo stesso presidente Giuseppe Paolini aveva proposto nei mesi scorsi, insieme al sindaco Matteo Ricci, l’atto dedicato alla memoria dell’ex presidente della Provincia, scomparso un anno fa. «Si tratta di una notizia molto significativa, che arriva a pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa (avvenuta il 10 marzo, ndr) di un grande amministratore e amico. Un punto di riferimento costante nel nostro lavoro quotidiano».

Non a caso l’edificio in via XI Febbraio che ospita una succursale del liceo Mamiani (Scienze Umane), aggiunge Paolini, «è stato ristrutturato dalla Provincia grazie alle risorse reperite durante gli anni della sua presidenza». E rappresenta il primo caso di istituto scolastico superiore della provincia di Pesaro e Urbino classificato ‘Nzeb’, «con tutti i requisiti energetici e consumo quasi a zero», specifica il dirigente Maurizio Bartoli, che ha seguito il progetto di efficientamento energetico e adeguamento antisismico. Osserva Paolini: «Daniele si è sempre speso in modo instancabile, tra le altre cose, per la scuola, l’ambiente e le energie rinnovabili. E’ dunque un atto che contribuirà a custodire il suo esempio nelle generazioni future, mantenendo viva la sua eccezionale figura».

«Abbiamo pensato ad una scuola al massimo dell’efficientamento energetico perché Daniele era questo: un uomo del fare, che amava profondamente il nostro territorio – ha spiegato il sindaco Matteo Ricci -. Lui scommetteva sul futuro ambientale, sull’innovazione, e guardava sempre avanti, alle nuove generazione». L’intitolazione del rinnovato edificio «è uno dei modi migliori per ricordarlo. Nel suo percorso ha saputo piantare tanti semi, che sbocceranno grazie anche a questa scuola, e contribuiranno a costruire un pezzo importante del futuro della nostra provincia. Daniele era un amministratore appassionato e lungimirante, un politico leale e un grandissimo amico che manca tantissimo», ha concluso Ricci.

L’ok all’intitolazione, richiesta dal sindaco e dal presidente della Provincia Paolini, è arrivata questa mattina in Giunta, «La sua azione amministrativa è stata caratterizzata dall’impegno nei confronti della scuola, della green economy e delle energie rinnovabili – ha sottolineato l’assessore all’Innovazione Francesca Frenquellucci -. Azioni che si sono concretizzate in modo virtuoso nel corso dei sui mandati come sindaco di Peglio, presidente della provincia di Pesaro e Urbino, presidente di Marche Multiservizi. Uno dei suoi obiettivi principali è stato quello della gestione del bene pubblico, assumendo come punto di vista privilegiato quello delle nuove generazioni, convinto che il mondo della scuola debba essere la priorità di qualsiasi scelta strategica».