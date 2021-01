Pesaro, esemplare di tartaruga Caretta caretta di 60 kg tratta in salvo

PESARO – Grosso esemplare di tartaruga Caretta caretta salvata sulla spiaggia di Baia Flaminia di Pesaro. Il salvataggio è stato messo in atti dagli uomini della Capitaneria di Porto che erano stati contattati per la presenza di una grossa testuggine in difficoltà. L’esemplare, che si stima abbia 25 anni, pesa infatti 60 kg ed è lunga 80 cm.



I militari, giunti sul posto, si sono subito sincerati delle condizioni dell’animale che non presentava comunque ferite. Nonostante questo, non riusciva a prendere il largo in mare e mostrava, al contrario, la volontà di rimanere sul bagnasciuga.



Un comportamento anomalo che ha reso necessario l’intervento di alcuni esperti tra cui il biologo dell’Ente Parco Naturale San Bartolo di Pesaro e il personale della Fondazione Cetacea di Riccione. La tartaruga, chiamata Flaminia, che dalle prime ore di questa mattina appare già in fase di ripresa, è affidata alle cure della Fondazione Cetacea di Riccione che, ogni anno, si occupa della riabilitazione di tante tartarughe trovate in difficoltà.

Vale la pena ricordare che, in caso di situazioni analoghe che riguardino animali in difficoltà sui litorali, è bene contattare prontamente gli uomini della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di zona. In questo modo sarà tempestivamente attivata la catena operativa appositamente predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il recupero, l’assistenza e lo studio degli animali che si spiaggiano sulle nostre coste.