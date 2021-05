Pesaro, degrado in via Luca Della Robbia tra incurie e siringhe

PESARO – Siringa a terra, sporcizia, incuria in via Luca Della Robbia. A sbottare è Claudio Andreani, direttore del centro per l’impiego. «Scene di degrado e sciatteria istituzionale in Via Luca della Robbia – spiega – Tre enti locali (Regione, Provincia, Comune) e una gestione pessima degli spazi e degli edifici. Qui troviamo sporcizia, erbaccia, un luogo diventato anche ritrovo di drogati e forse spaccio, usato come lattrina per cani e umani».

Oggetti abbandonati in via Luca Della Robbia

Una situazione già emersa in passato e sulla quale il Comune vuole intervenire riqualificando lo spazio dell’ex carcere minorile che giace abbandonato da tempo. Dopo aste deserte, l’idea di realizzare una scuola.

La situazione però sembra al collasso. «Nessuno intervento, manutenzione zero. È triste vedere un luogo che poteva e doveva essere uno spazio a disposizione della città ridotto così – chiude Andreani – All’interno gli infissi, gli intonaci si sbriciolano per l’umidità, le scale sono spaccate per l’assurdo abbinamento della pietra con il ferro (non bisogna essere dei tecnici per capire che le proprietà termiche e meccaniche dei due materiali sono completamente diverse tra loro). Lo abbiamo fatto presente agli enti competenti».