Pesaro, dall’11 maggio nuovi test rapidi agli studenti: i positivi faranno il molecolare

Quarto giro per l'operazione scuole sicure. Il sindaco Ricci: «Lo screening è l'unico modo per tracciare i contagi ed essere in presenza sicuri»

PESARO – Test rapidi per gli studenti, si parte con il quarto giro dell’operazione Scuole sicure. Ad annunciarlo sono il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’assessore alla Coesione Mila Della Dora e alla Crescita Giuliana Ceccarelli. «Si parte lunedì dalle scuole medie, poi si proseguirà nelle superiori». Un’operazione rodata, per garantire una scuola in presenza in sicurezza, realizzata grazie alla collaborazione con Ail Pesaro, Gulliver, Protezione Civile, Aspes, dirigenti scolastici e personale sanitario. «In questi mesi il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire agli studenti e alle loro famiglie una scuola in presenza in sicurezza. Lo vogliamo fare fino alla fine, d’altronde lo screening è l’unico modo, visto che i ragazzi fino ai 16 anni sono fuori dalla campagna vaccinazione, dai 17 in su lo faranno quando probabilmente sarà già terminato l’anno scolastico».

Come negli screening precedenti, «i ragazzi che risulteranno positivi ai test rapidi, verranno subito sottoposti al molecolare – ricorda Della Dora -. Questo perché vogliamo dare sicurezza alle famiglie, limitare i disagi provocati dalle lunghe quarantene accorciando i tempi di attesa».

Ecco il calendario completo: lo screening delle scuole medie il 10 maggio dalle 8,30 alle 13,30 alla Dante Alighieri (anche per gli studenti della Nuova Scuola e Tonelli); Leopardi; Manzoni; Pirandello; Gaudiano; Brancati; Galilei.

Alle superiori l’11 maggio dalle 8,30 alle 13. Sotto con il Campus, palestra Bramante Genga: per gli studenti del Bramante (8.30-11.30); per gli studenti del Benelli (12-13); S.Marta per gli studenti del S.Marta (8.30-11); Mengaroni per gli studenti del Mengaroni e Nuova Scuola dalle (8.30 alle 13).

Il 12 maggio Campus, palestra Bramante Genga: per gli studenti del Bramante (8.30-10); per gli studenti del Mamiani (10-13); Mengaroni per gli studenti del Mamiani (8.30-13).

Il 13 maggio Campus, palestra Marconi per gli studenti del Marconi (8.30-12.30); Cecchi per gli studenti del Cecchi dalle 8.30 alle 13; Mengaroni per gli studenti del Mengaroni e Nuova Scuola dalle (8.30 alle 13);

Il 18 maggio Campus, palestra Marconi: per gli studenti del Marconi (8.30-10); per gli studenti del Mamiani (10-12); per gli studenti del Benelli (12-13); Cecchi per gli studenti del Cecchi (8.30 alle 13); Mengaroni per gli studenti del Mamiani (8.30-13); S.Marta per gli studenti del S.Marta (8.30-13).