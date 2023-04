Pesaro, controlli sulle sale slot: 10 multe e un’ordinanza di sospensione

PESARO – Controlli alle sale slot, ecco i dati. Se n’è parlato di “Gioco d’azzardo patologico centri e sale scommesse in città” in Consiglio comunale con l’interrogazione di Emanuele Gambini. L’assessora Frenquellucci ha spiegato: «Sono 10 le sale giochi/scommesse presenti nel territorio pesarese». Per quanto riguarda le informazioni inerenti l’attività di controllo e sanzionatorio, Frenquellucci ha precisato che, nel 2021, «è stato dato un parere negativo per l’installazione di apparecchi da gioco, per mancanza della distanza da luoghi sensibili» e che nel 2019 sono stati fatti 40 controlli nelle sale sale slot e nei pubblici esercizi che hanno apparecchi da gioco; 2 di questi hanno ricevuto dei verbali. Per il triennio 20-22 il numero dei controlli è aumentato per un valore pari a circa 20 verifiche l’anno (nel 2020 emessi 2 verbali; nel 2021, 1 verbale; nel 2022, 5 verbali).

Nel 2019, 2020 e 2022 sono stati fatti 2 verbali per apertura oltre orario; nel 2021 ne è stata fatta una. Nel 2022 è stata emessa un’ordinanza che ha previsto la sospensione dell’attività di 7 giorni per recidiva apertura oltre l’orario consentito; a febbraio 2023, è stato chiesto alla Amministrazione il rilascio di un parere preventivo per l’apertura di una sala giochi nel Quartiere 5.

Frenquellucci ha ricordato che, per contrastare la ludopatia, «L’Amministrazione ha fatto diversi progetti. Nel 2018 ha creato uno sportello d’ascolto che si è aggiunto all’iniziativa dell’Ats1 “Fuori gioco” e all’Infopoint a cura della coop. Labirinto». Inoltre, «Quando possibile limitiamo l’apertura delle sale gioco; lo abbiamo fatto ad esempio in occasione del regolemanto sul decoro del centro storico».