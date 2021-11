Pesaro, controlli in A14 contro le frodi nei trasporti di carburanti

PESARO – Controlli sui carburanti e i trasporti, obiettivo arginare fenomeni di frode e concorrenza sleale. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato – Sezione di Polizia Stradale di Pesaro e la Compagnia della Guardia di Finanza di Fano hanno effettuato un piano di massa congiunto nel tratto autostradale della provincia.

Le attività sono state svolte nell’area di servizio “Foglia-Ovest” del tratto autostradale della A-14 dove pattuglie della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza hanno eseguito controlli in materia di circolazione stradale e di polizia economico – finanziaria. Nell’ambito delle operazioni sono state effettuate numerose ispezioni soprattutto su autocisterne di oli minerali, attraverso riscontri materiali, documentali e interrogazioni alle banche dati in uso alla Guardia di Finanza. In un caso, l’autoarticolato è stato accompagnato fuori del tratto autostradale per l’effettuazione della pesatura presso un centro autorizzato.

L’obiettivo di tali controlli di massa, che saranno replicati nelle prossime settimane, è quello di garantire la sicurezza sulle strade, di verificare il rispetto della normativa sul trasporto merci nonché di contrastare i fenomeni fraudolenti di natura economico – finanziaria, con particolare riguardo ai trasporti di prodotti soggetti ad accise le cui frodi arrecano gravi danni alle entrate dello Stato e sensibili effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza.