Pesaro, in consiglio comunale si è parlato di semafori intelligenti e piste ciclabili

PESARO – In consiglio comunale si è parlato dell’installazione di semafori intelligenti, maggior sicurezza meno inquinamento con l’interrogazione del consigliere Emanuele Gambini a cui ha risposto Riccardo Pozzi, assessore al Fare.

«L’amministrazione ha avviato da anni un importante lavoro di messa in sicurezza delle intersezioni stradali con una strategia volta a sostituire gli incroci di molte delle strade più trafficate con rotatorie sperimentali in grado di mettere in sicurezza le intersezioni e ridurre lo smog generato dall’attesa delle auto. Nel tempo abbiamo valutato la loro funzionalità e lavorato per rendere definitive le rotatorie provvisorie. L’anno scorso abbiamo intercettato un finanziamento di 200mila euro per l’efficentamento energetico degli impianti semaforici. L’intervento previsto prevedeva la sostituzione delle attuali lampade dei semafori con luci a Led per ridurre il consumo energetico, i costi di manutenzione e, allo stesso tempo, aumentare la sicurezza delle intersezioni». Tra gli interventi realizzati citati da Pozzi, anche quello dedicato all’intersezione tra via XI febbraio/Bixio/Bramante «che si è realizzato tra il 24 e il 27 ottobre dal costo di 22.900 euro».

Gambini ha replicato: «Non sono soddisfatto. Sarebbe stato utile sostituire gli ultimi semafori istallati – almeno quelli degli incroci principali – con quelli con la colonnina con contasecondi e segnalatori acustici. Sarebbero stati molto utili, anche per la loro capacità di registrare l’inquinamento della città».

Il Consiglio ha dato il benvenuto a Maria Rosa Conti, nominata dal sindaco assessora alla Sostenibilità e a Giulia Vitali, che da oggi subentra al suo posto come Consigliera comunale come sottolineato dal primo cittadino: «Abbiamo aggiustato la squadra di Governo – ha detto il sindaco Ricci -. Ci tengo a ringraziare Heidi Morotti che, per tre anni e mezzo, ha svolto al meglio il suo lavoro: rimarrà in squadra con noi, pur non facendo parte del Consiglio comunale. Il mio in bocca al lupo all’assessore Conti e un ben tornata a Giulia Vitali, una ragazza giovane, ma coma grande esperienza, che da oggi entra nell’emiciclo. Definito anche il passaggio di Biagiotti in maggioranza. Buon lavoro a tutti».

Discussa dal Consiglio e presentata dall’assessora alla Rapidità Mila Della Dora, la delibera “Variante urbanistica per straordinaria manutenzione al fabbricato ad uso agricolo con modifiche interne per la realizzazione di laboratorio di trasformazione”.

«Il fabbricato in oggetto è collocato all’interno del Parco San Bartolo – ha detto Della Dora -, in strada San Bartolo, e riguarda 150mq di un edificio attualmente usato come deposito. Insiste in un’azienda agricola presente nel territorio dal 2013; l’intervento richiesto garantisce la filiera di qualità e la trasformazione dei prodotti venduti dall’azienda nella stessa sede di produzione».

Per Vanzolini una «richiesta accettabile e anche opportuna perché la lavorazione interna riduce le fasi di lavorazione».

Redaelli: «Giusto sostenere chi fa percorsi verso la sostenibilità e il Km0» ha detto prima di aggiungere: «Ribadiamo che ci piacerebbe riuscire ad affrontare il tema urbanistico in modo più organico».

Il Consiglio ha poi discusso la mozione di indirizzo a firma del consigliere Emanuele Gambini con cui si propone una “Diversa colorazione intersezioni e attraversamenti ciclabili”. «Un argomento già affrontato e che ho presentato anche con le foto allegate alla mozione che sottolinea la pericolosità delle ciclabili in prossimità degli incroci». La proposta di Gambini, farebbe adottare «una soluzione usata in tutto il mondo, soprattutto nelle vicinanze delle intersezioni». Sul tema è intervenuto l’assessore all’Operatività Enzo Belloni che ha presentato il parere della giunta: «Sui social è possibile trovare numerose immagini di attraversamenti colorati e spesso di grande impatto. Ogni volta che abbiamo cercato di interpellarlo, il Ministero ha risposto che gli attraversamenti devono essere di colore bianco. Anche le esperienze attuate dai comuni vicini hanno suggerito che vanno devono rispettare i colori standard». Belloni ha poi ricordato che, «per segnalare le diverse linee della Bicipolitana, l’amministrazione ha colorato la parte iniziale delle stesse. Un’operazione avviata già da tempo e dal costo importante: ogni macchia (delle 44 realizzate) costa 250 euro. L’assessore si è reso comunque disponibile per «una sperimentazione approvata dal Ministero, che però come successo nel caso degli ultimi quesiti proposti non ha fornito risposte».