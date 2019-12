Pesaro, con un coltello in pieno centro storico, denunciato 39enne

Il fatto è accaduto in via Rossini dove un romeno è stato intercettato dalla Polizia dopo un alterco avuto con un gruppo di ragazzi

PESARO – Sorpreso con un coltellaccio da cucina in via Rossini, denunciato romeno di 39 anni.

Il fatto è accaduto sabato sera in pieno centro storico a Pesaro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra Volante di Pesaro, un romeno avrebbe avuto un alterco con un gruppo di ragazzi. Qualcosa che non sarebbe passato inosservato tanto che alcune persone hanno allertato le forze dell’ordine.

L’episodio per fortuna si è limitato a un litigio banale, ma i poliziotti si sono messi sulle tracce dell’uomo più esagitato. Lo hanno quindi intercettato in via Rossini e lo hanno sottoposto a perquisizione.

Addosso il 39enne romeno aveva un coltellaccio da cucina professionale, tutt’altro che piccolo. Motivo per cui è stato denunciato a piede libero per porto d’armi abusivo in luogo pubblico.

L’oggetto è stato quindi sequestrato e tutto è tornato alla normalità, sotto lo sguardo dei presenti che si facevano la classica passeggiata del sabato in pieno centro storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA