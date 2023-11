Pesaro, collegamento con Paola Cortellesi per sensibilizzare sulla violenza di genere

PESARO – Contrasto alla violenza di genere. Ci sarà anche Paola Cortellesi collegata con Pesaro.

Diciassette le iniziative in programma, tra cui il Teatrascuola dedicato a Franca Rame; decine tra enti, associazioni, istituti scolastici e professionisti coinvolti; una giornata intera per «informare, prevenire e contrastare la violenza di genere». Il Comune torna a onorare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, con il cartellone di spettacoli, laboratori, corsi di formazione, letture sceniche, flashmob, installazioni, cineforum e il Consiglio comunale monotematico, in programma fino alla fine del mese.

«È un grande orgoglio presentare il calendario di iniziative del 25 novembre che dimostrano il tessuto entusiasta, laborioso e coeso di associazioni, istituzioni, enti e scuole della città» sottolineano Camilla Murgia, assessora con delega alle Pari Opportunità, Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1. Quella del 25 novembre, «è una Giornata che il Comune di Pesaro si impegna a onorare 365 giorni l’anno – continuano – organizzando momenti di confronto, formazione e prevenzione nelle scuole, attivando azioni quotidiane di supporto alle vittime, promuovendo la crescita di una cultura differente, rivoluzionaria, specialmente in questo momento storico, che contrasta l’idea di ogni violenza contro ogni essere umano».

Si inizia sabato 18 novembre, alle 17, alla Biblioteca Oliveriana (via Mazza 97) con Dalla parte dei bambini e degli adolescenti: Malala e la matita magica, lettura e laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a cura di Manuela Ara promosso da Unicef Pesaro in collaborazione con Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani. Prenotazione obbligatoria ai numeri 0721.33344 e 338.4324889 (WhatsApp). Per info scrivere a: info@oliveriana.pu.it.

Dedicato anch’esso a studentesse e studenti, l’evento live nazionale di mercoledì 22 novembre, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Unisona Cinema e Giometti Cinema che, alle 9.30, porterà alunne e alunni al Multiplex Giometti per la proiezione di C’è ancora domani, la pellicola con Emanuela Fanelli e con Paola Cortellesi, al suo esordio alla regia, che si collegherà in diretta con gli studenti per dialogare e raccontare il messaggio della pellicola.

Stessa data (mercoledì 22 novembre), ora diversa (alle 18) per la presentazione del libro Corrispondenze (Helicon, 2021) di Elena Garbugli che si terrà alla Biblioteca San Giovanni di via Passeri 102. A presentare il libro saranno Maria Laura Ercolani e Franco Corbucci che dibatteranno con Micaela Vitri (consigliera regionale delle Marche) e Camilla Murgia (assessora del Comune di Pesaro).

Memorie come polvere. Polifonia per Virginia Del Mazzo di e con Romina Antonelli e Paola Galassi è invece il titolo dell’appuntamento in programma sempre mercoledì, ore 21, nella Biblioteca Musei Oliveriani. È promosso dall’Ente Olivieri con la collaborazione del PAC Performing Arts Center (supervisione artistica Giampiero Solari, produzione Galassie Entertainment con la partecipazione di Lions Club Della Rovere). Durante la serata sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per il centro antiviolenza Parla con noi.

Si prosegue venerdì 24 novembre, alle ore 17, con il flashmob Uniamo le forze contro la violenza di genere: percorsi di consapevolezza e cambiamento, organizzato dall’istituto agrario Cecchi in collaborazione con SPI CGIL in piazzale Collenuccio.

Il 24 novembre, sempre alle ore 17, sarà inaugurata a Palazzo Toschi Mosca, l’esposizione Scarpette rosse in ceramica, promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC) di cui Pesaro fa parte, in collaborazione con Amici della Ceramica e Studio d’Arte Tiziano Donzelli. Sarà visitabile fino al 17 dicembre negli orari di apertura dei Musei Civici.

Ci sono poi le iniziative no-stop del 25 Novembre che aprono conl’installazione artistica e creativa L’Amore non è fatto di scuse; realizzata dal liceo artistico F. Mengaroni, riempirà lo Spazio Sora e altri luoghi del centro storico. Alle ore 11, la sala Rossa del Municipio ospiterà il dibattito Non è amore. È uniti che si vince conferenza e incontro con i Miti dello sport. Presenti: la campionessa di calcio Gioia Masia, il recordman dottor Marco Fratini, la docente Alessandra Pazzaglia, il mental coach Giovanni Letizia e tanti altri campioni dello sport, dello spettacolo e della cultura.

Il pomeriggio sarà dedicato al Consiglio comunale monotematico, in programma alle 15, nel palazzo del Comune di piazza del Popolo. Presenti il sindaco Matteo Ricci e la giunta, il presidente Marco Perugini, i consiglieri e le rappresentanti del centro antiviolenza provinciale Parla con noi. La sala del Consiglio comunale accoglierà, a seguire (ore 17), la presentazione del libro Burqa queen (Youcanprint, 2023) e l’incontro con l’autrice Barbara Schiavulli, giornalista di guerra ed esperta di Afghanistan, direttrice di Radiobullets.com; promossi da Amnesty Pesaro.

Le iniziative proseguiranno lunedì 27 novembre, alle 17, in piazzale Collenuccio. Qui la Panchina Rossa accoglierà la lettura scenica de Lo Stupro, il monologo che Franca Rame scrisse per raccontare l’atroce vicenda che la colpì nel 1973, con Gilberta Crispino e regia di Donatella Massimilla. Evento realizzato con il supporto di Cif comunale e provinciale, Confcommercio Marche nord, CPO dell’Ordine dei Commercialisti di Pesaro e Urbino, Fidapa BTW, La donna si racconta, Percorso Donna, Soroptimist Pesaro.

Martedì 28 novembre, alle ore 17.30, palazzo Montani Antaldi (via Passeri 72) ospiterà M’Ama non M’Ama, dibattito con il filosofo e saggista Paolo Ercolani, l’avvocata Elisabetta Aldrovandi, Garante per la tutela delle vittime di reato, coordinato dalla giornalista Anna Rita Ioni. Previste letture a cura di Isabella Galeazzi docente e la partecipazione artistica di studentesse e studenti del liceo Mengaroni. È promosso da Cif comunale e provinciale, Fidapa BTW, Impronte Femminili, La donna si racconta, liceo Mengaroni, Soroptimist Club Pesaro, Terziario Donna.

Il calendario di iniziative del 25 Novembre si concluderà nelle scuole superiori della città, protagoniste di Teatrascuola dedicato a Franca Rame, le mattine di mercoledì 29 e giovedì 30. Le parole di Franca si alterneranno a performance teatrali nelle aule magne degli istituti durante l’iniziativa in collaborazione con la Fondazione Fo Rame.

Tra gli eventi del cartellone anche Pensando Franca con Valentina Lodovini, Lucia Vasini e Marina De Juli. Lo spettacolo a cura di Mattea Fo in collaborazione con Fondazione Fo Rame che si è svolto il 18 ottobre, al Teatro Rossini per il 76° Gad Festival; l’incontro con la dott.ssa Daniela Soci, Da femmina e da maschio. Pratiche educative e identità di genere nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia, promosso dal CAV e dal Comune di Pesaro il 10 novembre, al liceo G. Marconi; il corso di formazione promosso dall’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Ats1, “La rappresentazione della violenza di genere nei media” di sabato 11 novembre.