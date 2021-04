Pesaro, il cimitero degli animali “Oasi del tramonto” a rischio chiusura

Il consigliere Lega Andrea Marchionni annuncia che l'associazione che lo gestisce potrebbe non rinnovare la convenzione. Il caso in consiglio

PESARO – Il cimitero degli animali “Oasi del Tramonto” di Pesaro rischia di chiudere. Ad annunciarlo è il consigliere Andrea Marchionni (Lega).

«L’associazione Arabel che gestisce da anni con amore il cimitero degli animali che si trova di fronte al canile comunale di S.Veneranda non è intenzionata a rinnovare la convenzione con il Comune. Questa decisione è arrivata per motivi personali e economici: le entrate sono costituite da un paio di migliaia di euro all’anno dal Comune e dalle offerte dei privati che vogliono seppellire lì i loro animali da affezione. Rimane il dubbio sul futuro di questo pezzo di terra in collina dove molti amanti degli animali di Pesaro, allarmati per capire cosa stesse succedendo, hanno lasciato le spoglie dei loro compianti cani e gatti».

Lunedì 26 aprile in consiglio comunale l’Amministrazione risponderà ad una interpellanza scritta da Marchionni, sottoscritta da tutto il gruppo consiliare Lega, riguardo alle proprie intenzioni a riguardo. Si chiarirà se vuole mantenere la struttura, se ha trovato un altro gestore e se pensa di conferire un budget più adeguato al suo mantenimento.