Pesaro, due cassonetti dati alle fiamme: indaga la polizia

PESARO – Due cassonetti dell’immondizia in fiamme, il rogo è doloso. Indagini in corso.

Il fatto è avvenuto in piena notte, alle 2,30 di sabato, quando alcuni residenti hanno dato l’allarme per via delle fiamme e del fumo che si sprigionavano in via Giolitti, nel parcheggio dell’ex Upim. Uno dei due cassonetti era vicino a una automobile che è rimasta parzialmente avvolta dalle fiamme e ha riportato conseguenze pesanti in termini di danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento entrambi i bidoni dell’immondizia e messo in sicurezza l’auto. La plastica dei cassonetti si è praticamente squagliata andando a rovinare anche l’asfalto.

Un gesto chiaramente doloso anche perché i due cassonetti non erano adiacenti, ma chi ha voluto dare fuoco lo ha fatto distintamente in due momenti, andando a colpire ciascuno dei due contenitori per l’immondizia.

Sul posto è intervenuta anche la polizia che non lascerà nulla al caso.



Sono state infatti acquisite le immagini di videosorveglianza della zona e gli investigatori avrebbero visto un uomo o un ragazzo, da solo, arrivare in quel frangente. Tutto ancora molto sfumato, bisogna dare una identità e un volto a quella persona e ottenere riscontri su quanto accaduto e sulle sue eventuali responsabilità.



Solo tre settimane fa c’erano stati un paio di episodi nella zona del San Decenzio. Ad andare a fuoco è stata una Citroen bianca e dieci giorni prima, una Volkswagen Up appena comprata.