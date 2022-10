PESARO – Maxi incendio nel pesarese dove, nella notte a cavallo tra il 13 e 14 ottobre è andato in fiamme un capanno agricolo adibito a rimessaggio di attrezzature agricole che si estendeva per circa 60 mq. Il rogo si è sprigionato a Pesaro lungo Strada Cerreto.

All’interno dello stabile si trovavano due trattori agricoli, un motocoltivatore ed attrezzi vari che nell’incendio sono rimasti danneggiati. Sul posto intorno alle 02:30 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pesaro intervenuta con due autobotti ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. L’intervento si è protratto per diverse ore. Non si segnalano persone coinvolte.