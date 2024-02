Pesaro, cantieri sul lungomare per rifare i marciapiedi: investimento da 250mila euro

L'assessore Pozzi: «Intervento su viale Fiume e viale Trento. Poi via Marconi e le periferie. Non sottovalutiamo le manutenzioni»

PESARO – Divelti e fatiscenti, il Comune di Pesaro mette mano ai marciapiedi in zona mare. Una zona che aveva sollevato le proteste di mamme e pedoni costretti a fare lo slalom tra le buche con i passeggini. E anche dell’opposizione.

L’assessore al Fare Riccardo Pozzi sottolinea: «In queste settimane stiamo facendo un lavoro importante sui marciapiedi dei viali della città, partendo dalla zona mare. Oltre 250 mila euro di lavori per migliorare la fruibilità e l’accessibilità di una delle zone più frequentate dai cittadini e dai turisti, specialmente nei mesi estivi. Un investimento importante, consapevoli del grande lavoro che continueremo a fare».

L’assessore entra nel dettaglio: «Non abbassiamo la guardia sulle manutenzioni. Siamo partiti dal lungomare per migliorare la mobilità dolce (pedonale) con un investimento di 250 mila euro sui marciapiedi di Viale Fiume e che proseguirà nelle prossime settimane anche su Viale Trento. Stiamo già lavorando anche all’allestimento del lungomare che caratterizzerà l’estate di Pesaro Capitale della Cultura».

Pozzi aggiunge: «In viale Trieste andrebbe ricordato anche l’intervento concluso di eliminazione delle barriere architettoniche in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Lavoro che ha riguardato anche diverse parti del centro storico.

La città ha attratto tantissimi fondi europei. «Stiamo portando avanti cantieri per oltre 130 milioni di euro nella città. Un lavoro enorme reso possibile grazie alla visione di una città che cambia e che ci ha consentito di intercettare una mole di finanziamenti statali europei e regionali record. Sono anche stati da poco sistemati i marciapiedi in via Oberdan e proseguiranno gli interventi di manutenzione asfalti e marciapiedi anche nel resto della città».

Infine un’anticipazione. «È in corso anche la riqualificazione di via Marconi». Questo progetto è legato al progetto del Palas di viale dei Partigiani». È un intervento che rafforza la pedonalizzazione e che sostituirà a macchine e rumore, una piazzetta verde e perfettamente accessibile. Qui anche i negozi: 290 mq per un esercizio di commercio al dettaglio settore alimentare; il secondo, di 89 mq, accoglierà spazi per la somministrazione di alimenti e bevande. Poi ci si sposta nelle periferie: «Sono in programma anche i marciapiedi di via Borgheria e a seguire in programmazione interventi in via del Cinema/via del 900, via Marsiglia».