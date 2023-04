PESARO – Cavalcaferrovia De Sabbata, Stazione e via dell’Acquedotto, lavori per 20 milioni di euro. Partono i cantieri.

Ad annunciarlo è il sindaco. «Ai nastri di partenza – spiega Matteo Ricci – ci sono circa 20milioni di euro di interventi importantissimi, che andranno a riqualificare, rendere più bella, moderna, vivibile, sicura e accessibile una delle zone più strategiche della città». Parliamo del trilatero del Cavalcaferrovia, via dell’Acquedotto e la Stazione: «Sarà una grande opportunità di sviluppo. Nei prossimi mesi ci sarà una concomitanza di cantieri concentrati in una zona già “congestionata”, che comporterà inevitabili modifiche alla viabilità che verranno comunicate tempestivamente alla cittadinanza».

Cartine alla mano il sindaco e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi hanno illustrato i costi e le tempistiche degli interventi, a partire dal primo che partirà giovedì 20 aprile: il Cavalcaferrovia De Sabbata. I lavori di messa a norma hanno un costo complessivo di 3.000.000€ (contributo ministeriale) e interesseranno la parte sottostante, quindi il cavalcaferrovia sarà sempre transitabile (due corsie, una per senso di marcia). Inizierà a fine mese, per concludersi a marzo 2024, la riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini, per un valore di 745.000€ (contributo ministeriale). «Prevede la messa a norma e il rinnovamento attraverso la demolizione di una parte delle attuali rampe e la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore (dal 15% all’8% ndr). Questo per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio dei ciclisti, ora costretti a scendere dalla bicicletta per poter attraversare il percorso. Sarà un intervento complesso che richiederà anche la sinergia di Marche Multiservizi, che contestualmente, nel mese di luglio, provvederà all’adeguamento della rete del gas». Un cantiere sofferto che vedrà la luce. Tante le polemiche con le punzecchiature della destra e le risposte dell’amministrazione.

La presentazione dei cantieri

Gli altri interventi illustrati riguardano: Stazione (8.000.000€, finanziamenti RFI, inizio lavori giugno 2023 per durata di circa un anno), e parcheggio a sud (1.000.000€, Comune di Pesaro), deposito biciclette (140.000€, contributo regionale per 80.000€ e bilancio comunale per 60.000€, inizio lavori giugno 2023 e termine previsto fine novembre 2023), bike hub (811.270€ contributo ministeriale progetto S.PR.IN.T), area Ex Metropark (627.000€, finanziamento RFI), via dell’Acquedotto e riqualificazione teatro Piccola Ribalta (320.000€ contributo ministeriale progetto S.PR. IN.T, inizio lavori maggio 2023 e termine previsto per novembre 2023), ponte ciclopedonale e ciclabile via dell’Acquedotto (3.805.000€ contributo ministeriale progetto S.PR. IN.T, inizio lavori marzo 2023 e fine lavori agosto 2024). Non ultimo il progetto “Stazione di Posta – Housing Sociale” (910.000€, fonte di finanziamento PNRR, inizio lavori gennaio 2024, termine lavori marzo 2026), raccontato dall’assessore alla Solidarietà Luca Pandolfi: «Prevederà una serie di servizi con finalità sociale, rivolta ai flussi senza fissa dimora».

Modifiche alla viabilità a partire dal 20 aprile 2023, per due mesi

Il cambio viabilità più significativo è legato alla chiesa dei Cappuccini, che partirà domani. Come ha spiegato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni: «Per garantire il regolare svolgimento in sicurezza, in particolare degli interventi al cavalcaferrovia e al sottopasso, la viabilità subirà alcune modifiche: verranno cambiati i sensi di marcia in via Fratelli Bandiera e via Cardinale Massaia e verrà chiuso al traffico il tratto di via Cardinale Massaia che va dall’ingresso dell’oratorio della chiesa dei Cappuccini a via Fratelli Bandiera. Quindi, chi arriverà da via Solferino, direzione centro, potrà procedere sul Cavalcaferrovia De Sabbata o girare in via Fratelli Bandiera, direzione via Rossi. Chi invece dovrà raggiungere i parcheggi sottostanti il Cavalcaferrovia potrà farlo procedendo per via Cardinale Massaia, da via Saffi o da via Nino Bixio (girando a destra ndr)». Cambio di transito anche per le biciclette, «per coloro che da Villa San Martino transitano verso il centro, dovranno transitare su via Cardinale Massaia», ha concluso.