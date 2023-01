Pesaro, cambio in giunta: Morotti out, dentro Maria Rosa Conti di Europa Verde

Ecco la mossa di Ricci che ratificherà il passaggio in maggioranza anche del consigliere Roberto Biagiotti, ex Lega

PESARO – Europa Verde entra in giunta a Pesaro. Secondo quanto anticipa l’agenzia Dire il sindaco Matteo Ricci infatti nelle prossime ore annuncerà l’ingresso nell’esecutivo della capogruppo in consiglio comunale Maria Rosa Conti al posto di Heidi Morotti, assessore espressione della civica ‘Il Faro’. Conti prenderà le stesse deleghe (Ambiente, Energia e Politiche per la casa) mentre Morotti verrà probabilmente indirizzata verso il consiglio d’amministrazione di qualche partecipata del Comune (Aspes o Ami).

Nei prossimi giorni verrà formalizzato anche il passaggio in maggioranza di Roberto Biagiotti: il consigliere comunale, che ha iniziato la legislatura nelle fila della Lega, si è candidato alle scorse elezioni politiche nella lista dell’ex ministro Di Maio ‘Impegno civico’ e da allora era finito nel Gruppo Misto in minoranza.

ll sindaco Matteo Ricci spiega: «Ho ritenuto politicamente importante far entrare i Verdi in giunta comunale essendo, insieme a Sinistra Italiana, dalle ultime elezioni politiche, in Parlamento all’opposizione del Governo Meloni. Pertanto entrerà come assessore alla Sostenibilità la consigliera Maria Rosa Conti. A lei in bocca al lupo e buon lavoro».

Conti subentra a Heidi Morotti: «A lei va il mio ringraziamento particolare per il grande lavoro svolto in giunta. Heidi rimarrà preziosa nella squadra e nelle prossime settimane andrà a ricoprire un ruolo in una società partecipata (Aspes o Ami ndr), per seguire temi energetici. Inoltre il suo impegno sarà fondamentale per la prossima sfida del 2024». L’attuale capogruppo di Europa Verde manterrà le deleghe di Morotti, tranne quella relativa alle Politiche giovanili, «che passa a Camilla Murgia. Perché sarà più funzionale integrarla con le Politiche educative».

Si cambia anche in Consiglio comunale, dove «subentra Giulia Vitali, già in squadra con noi nello scorso mandato. In bocca al lupo e grazie anche a lei». Poi, «il consigliere Roberto Biagiotti ha richiesto di far parte della maggioranza. Roberto è passato al Centrosinistra nelle ultime elezioni politiche ed ha votato favorevolmente al Bilancio di previsione 2023 del Comune. Per questi motivi ho accettato formalmente il suo ingresso in maggioranza. Buon lavoro e grazie anche a lui».



Poi Ricci annuncia un “workshop di fine mandato” in calendario sabato 14 gennaio: «Faremo un seminario a porte chiuse con gli eletti di maggioranza (Regione, Comune, Quartieri e Municipio di Monteciccardo, Società partecipate ndr) per gli obiettivi e le priorità di fine mandato. Forza e buon lavoro a tutti noi nell’interesse della nostra bella città».