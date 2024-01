Pesaro e i cambiamenti climatici, il 2023 l’anno più caldo degli ultimi 150 anni

PESARO – Cambiamenti climatici, per Pesaro è l’anno più caldo dal 1871 a oggi.

Secondo l’Osservatorio Valerio, la stazione meteorologica di Pesaro, il 2023 con 16,4° C di temperatura media annuale risulta, di gran lunga, l’anno più caldo dall’inizio della serie dei dati del “Valerio” (1871). Il precedente record di 15,8° C, era del 2022. La temperatura media annuale del trentennio di riferimento 1991 – 2020 è di 14,8° C. Il grafico che mostriamo in foto dimostra la tendenza al rialzo delle temperature, segnale di un evidente cambiamento climatico.

Dicembre ha fatto registrare una temperatura media di 9° e precipitazioni per 16 mm.

Un dato che era già stato preannunciato con l’ottobre più caldo di sempre, con 19,4°C di temperatura media mensile. Un dato che superava di 4° il valore medio del trentennio di riferimento (15,4°C 1991 – 2020). Supera ampiamente il precedente record di 17,6° risalente all’ottobre 1907 seguito dai 17,4° dell’anno scorso.

Con 12,8 mm di precipitazioni (valore medio di riferimento 86,6 mm; trentennio 1991 – 2020) si pone al sesto posto tra gli ottobre più asciutti. L’ottobre più siccitoso risale al 1967 con 0,4 mm di precipitazioni.

Un dato sintomatico del cambiamento climatico in corso.